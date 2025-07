FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 14 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ranieri a Trigoria per un saluto ai ragazzi

Claudio Ranieri resta vicino alla Roma: l’ex allenatore è passato da Trigoria nella serata di ieri per un saluto ai calciatori e testimoniare la sua vicinanza alla squadra anche nel ruolo di dirigente. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Kumbulla ed Hermoso provano a convincere Gasp

Tra le necessità della Roma, c’è anche quella di un difensore. Intanto però, sia Kumbulla, rientrato dal prestito all’Espanyol, che Hermoso tenteranno di dare il massimo per conquistarsi la conferma. (Corriere dello Sport)

Ore 7:20 – Pellegrini assente, rientra a settembre

Ieri a Trigoria spiccava l’assenza di capitan Pellegrini che, stando a quanto riferisce la Roma, è alle prese con un post intervento per una vecchia frattura al naso (settoplastica). Il suo rientro in campo è previsto a settembre. (Il Messaggero)

