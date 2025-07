Calciomercato Roma, doppia trattativa in corso per Rios e El Aynaoui: le ultime (VIDEO)

La Roma spinge forte per Rios: Massara è al lavoro per trovare l’accordo con il Palmeiras. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, Gasperini nel weekend ha continuato spingere per avere sia il colombiano che Wesley, considerandoli perfetti per il suo calcio.

Il Palmeiras chiede 30 milioni di base fissa, la Roma sta provando ad avvicinarsi a quella cifra con i bonus, mentre il giocatore sta facendo il suo per facilitare il trasferimento, rinunciando al 10% del cartellino che gli spetterebbe.

La Roma però sta lavorando a un’altra operazione in parallelo, che è quella per Neil El Aynaoui. I capitolini hanno già presentato un’offerta da 20 milioni di euro al Lens, ma il club francese l’ha rifiutata: la Roma si era irrigidita e aveva abbandonato la trattativa per alcuni giorni, ma da venerdì ha ripreso i contatti e i dialoghi sono continuati anche in queste ore. I giallorossi vogliono prendere il calciatore soltanto alle proprie condizioni.