RITIRO ROMA – Si ferma Salah-Eddine: distorsione alla caviglia. Ok Dybala, out Saud, Pellegrini e Gollini (VIDEO)

È entrata nel vivo la preparazione estiva della Roma. Oggi, lunedì 14 luglio, la squadra ha svolto la prima delle doppie sedute previste da Gian Piero Gasperini, con lavoro intenso al mattino.

Tutti presenti in gruppo, ad eccezione di Gollini, che in mattinata si è sottoposto alle visite di idoneità presso il Campus Bio Medico e si aggregherà ai compagni nella seconda parte della giornata.

Buone notizie per Paulo Dybala, che ha svolto regolarmente entrambe le sessioni, confermando il recupero completo dalla lesione muscolare dello scorso marzo: la Joya è già al 100% e a piena disposizione del tecnico.

Restano fuori Lorenzo Pellegrini, reduce da un intervento di settoplastica per sistemare una vecchia frattura al naso (ma sarebbe comunque stato indisponibile per l’infortunio muscolo-tendineo), e Saud, che tornerà dalle vacanze soltanto il prossimo 20 luglio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:20 – Si ferma subito Salah-Eddine: il terzino oggi non si è allenato con il resto del gruppo per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare, la speranza è che non sia nulla di grave per l’olandese. Per il pomeriggio di oggi non sono previsti allenamenti, da domani invece via alle doppie sedute.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini