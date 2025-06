FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 23 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:40 – Cristante in vacanza con Sergi Roberto

In attesa di tornare a Trigoria per l’inizio della preparazione estiva, Bryan Cristante si concede qualche giorno di relax a Ibiza. Il centrocampista della Roma è stato avvistato in compagnia di Sergi Roberto, fresco rinforzo del Como, club che nelle scorse settimane si era interessato anche al centrocampista giallorosso.

Ore 9:30 – Dorgu si allena con la maglia della Roma

Curioso siparietto social che coinvolge uno dei giovani più interessanti d’Europa. Durante una sessione di allenamento individuale, il danese Dorgu – oggi in forza al Manchester United – è stato immortalato con addosso la maglia della Roma. Lo scatto ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando la curiosità dei tifosi.

Ore 9:00 – Salah-Eddine cerca la sua chance con Gasp

Salah-Eddine è considerato una riserva anche nella nazionale Under 21 olandese, e anche a Roma, dopo essere sceso in campo tre volte tra metà febbraio e inizio marzo, non è stato più preso in considerazione da Ranieri. L’ex Twente è costato 10 milioni, bonus inclusi ma non ha mai avuto l’occasione di mettersi in mostra. Sarà valutato da Gasperini nel corso del ritiro estivo. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – La Roma e i paletti della Uefa

Claudio Ranieri è stato chiaro: “I prossimi due mercati saranno di sofferenza per i paletti dell’Uefa“. Ma quali sono questi paletti? La Roma ha firmato un accordo con l’Uefa nel 2022, che ora prevede entro il 2026 uno scostamento accettabile a livello di “football earnings rule”. E un debito aggregato non superiore ai 60 milioni per le stagioni 2024 e 2025. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Friedkin, il presidente più generoso della Serie A

Un’inchiesta della Gazzetta dello Sport sugli investimenti degli azionisti dei club certifica un primato giallorosso: Dan Friedkin è il proprietario che ha speso di più in Serie A. La Roma, finora, gli è costata quasi un miliardo di euro, tra acquisto delle quote (236 milioni) e continui versamenti per coprire le perdite e rilanciare il club (722 milioni). Una cifra che non include il finanziamento per il nuovo stadio. Seguono Mapei con 483 milioni per il Sassuolo e il gruppo Arvedi con 210 per la Cremonese. In fondo alla lista Lotito e De Laurentiis, rispettivamente con 36 e 16 milioni.

