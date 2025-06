CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 23 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:20 – Anche la Fiorentina su Anjorin

Tino Anjorin (23) non è solo nel mirino della Roma, anche la Fiorentina fa sul serio per il centrocampista dell’Empoli. A frenare la trattativa con l’Empoli è una clausola che prevede una percentuale del 50% sulla futura rivendita da versare ai Blues, mentre resta da capire quale sarà la volontà definitiva del calciatore. (La Nazione)

Ore 11:25 – Krstovic, il Lecce rifiuta 23 milioni dal Leeds

Il nome più caldo in casa Lecce è Nikola Krstovic (25). Da settimane il Leeds United sta spingendo forte con un’offerta intorno ai 23 milioni, respinta però da Corvino che valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni. Il club inglese non molla e prepara un rilancio in settimana. (Gazzetta del Mezzogiorno)

Ore 10:30 – O’Riley dà l’ok alla Roma

Per il centrocampo il nome in pole resta quello di Matt O’Riley (25): il centrocampista danese del Birghton ha già dato il suo gradimento per sbarcare a Roma. (Leggo)

Ore 9:25 – Massara, occhi sulla Ligue 1

Due giocatori del campionato francese sono finiti nei radar di Massara: il difensore ivoriano Ismael Doucourè (21) dello Strasburgo e il trequartista islandese Arnar Haraldsson (22) del Lille, entrambi valutati una ventina di milioni. (Leggo)

Ore 8:30 – Ndicka offerto al Real Madrid

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe offerto Evan Ndicka (25) al Real Madrid, chiedendo 40 milioni…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…