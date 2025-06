Gazzetta dello Sport: “La Roma ha offerto Ndicka al Real Madrid”

La necessità di sistemare i conti entro il 30 giugno e la volontà di evitare sanzioni UEFA spingono la Roma a considerare sacrifici eccellenti. Uno di questi potrebbe essere Evan Ndicka, difensore ivoriano arrivato a parametro zero nell’estate 2023, che potrebbe rappresentare una plusvalenza piena e preziosa per i conti giallorossi.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, da Trigoria sarebbe partita una telefonata diretta a Madrid per sondare l’interesse del Real nei confronti del centrale. L’interlocutore è stato Juni Calafat, capo scouting dei blancos, che già ai tempi dell’Eintracht Francoforte aveva seguito da vicino Ndicka. Una mossa, quella del club giallorosso, che evidenzia come il profilo del classe ’99 sia tra quelli spendibili sul mercato in caso di offerta ritenuta congrua.

La Roma ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, cifra che consentirebbe non solo di sistemare il bilancio in chiusura di stagione, ma anche di iniziare in attivo quello successivo, sempre monitorato dall’Uefa nell’ambito del settlement agreement. Al momento, però, da Valdebebas non sarebbero arrivate risposte entusiastiche, soprattutto a quelle cifre.

Fonte: Gazzetta dello Sport