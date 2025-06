Massara tra Francia e Sudamerica: il ds punta Doukouré e Haraldsson

Tra scadenze finanziarie e strategie tecniche, la Roma di Frederic Massara comincia a delineare il proprio piano per il mercato estivo. Il primo step, inderogabile, resta la chiusura del bilancio al 30 giugno, con almeno due cessioni da formalizzare per rispettare gli accordi UEFA. Poi, via libera al rafforzamento richiesto da Gian Piero Gasperini: servono almeno sei rinforzi, distribuiti tra difesa, fasce, centrocampo e attacco.

Il nuovo direttore sportivo sta scandagliando con attenzione due aree geografiche precise: la Francia, sua storica miniera di talenti, e il Sudamerica, da sempre fertile terreno per profili tecnici e futuribili. La Ligue 1, in particolare, è tornata al centro delle attenzioni giallorosse: Massara in passato ha pescato qui pezzi da novanta come Pjanic, Leao e Maignan. E ora potrebbe ripetersi.

Considerata la rigidità del Bologna sulla clausola da 28 milioni per Lucumì, la Roma valuta le alternative. Una porta a Charlie Cresswell del Tolosa, già coinvolto nel dialogo legato alla cessione di Saud Abdulhamid. Ma l’opzione più intrigante è Ismael Doukouré dello Strasburgo, tra i migliori all’Europeo Under 21. Difensore classe 2003, francese con origini ivoriane, ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe essere preso con un investimento da circa 20 milioni.

Non è un caso che Doukouré sia nato a Lille, città cara a Massara e sede anche di un altro nome cerchiato in rosso: Arnar Haraldsson. L’islandese ha brillato in questa stagione, segnando 8 gol da esterno offensivo sinistro, e rappresenta una pista concreta per rinforzare il reparto avanzato.

Lo sguardo si sposta poi oltreoceano. In Brasile piacciono due profili: Wesley, terzino del Flamengo, valutato però troppo caro (30 milioni la richiesta), e Yuri Alberto, attaccante del Corinthians, che potrebbe inserirsi nel casting per l’attacco.

A centrocampo, infine, resta solida la candidatura di Matt O’Riley. Il danese ha già manifestato il suo gradimento per la destinazione giallorossa, ma anche qui serviranno pazienza e la formula giusta per convincere il Brighton.

