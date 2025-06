“ON AIR!” – PRUZZO: “Abbassare il monte ingaggi e alzare la qualità, missione possibile”, LO MONACO: “Non capisco perchè la Roma non abbia preso Viti”, CORSI: “Anjorin un’ira di Dio, se stesse sempre bene…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ora tutti stanno scoprendo Rensch…io una settimana fa avevo parlato di lui dicendo che era meglio di Zappacosta e tutti mi hanno preso in giro, ora invece si sono tutti svegliati e hanno scoperto Rensch. Ma perchè l’olandese non dovrebbe ripetere lo stesso percorso di Zappacosta? Per me tra tutti gli esterni, forse Rensch mi sembra quello più adatto per caratteristiche fisiche e tecniche al calcio di Gasperini… De Rossi alla Samp? Spero non faccia questo errore. Montella per restare nel giro andò a danneggiarsi la carriera…”

Attilio Malena (Rete Sport): “L’Al Hilal sta andando a dama con Theo Hernandez, e a questo punto sembra sfumato l’affare Angelino. Alla Roma hanno offerto sia Calabria che Gudmundsson. Io continuo a dire che Saud è sul mercato. Oltre a De Cuyper, la Roma resta sempre su Gosens. E occhio all’Empoli: mi risulta che ci sia stato un contatto con Ranieri per Goglichidze, anche se il primo obiettivo in difesa resta Lucumi… De Rossi è un’idea molto concreta per la Sampdoria, che ha intenzione di spendere dopo essere rimasta in Serie B…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pare che la Roma sia su Anjorin dell’Empoli. D’Aversa, l’ex allenatore dei toscani, ha detto delle cose a un mio amico: “Questo è un’ira di Dio, se comincia a giocare con continuità vola…“. Per questo ho cominciato a seguirlo all’Empoli, ma vedevo che non giocava quasi mai perchè stava male. Però le partite che l’ho visto giocare, se ne andava via agli avversari con forza fisica e piede…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’addio di Ghisolfi è stato consensuale: più lato ds che Roma è emerso un disagio di una situazione complicata perchè c’era la percezione forte di non avere un ruolo così determinante. La presenza di Ranieri, decisiva nella scelta dell’allenatore e nel contratto di Svilar, ha fatto capire a Ghisolfi di non essere centrale nella Roma. L’offerta del Sunderland e le frizioni degli ultimi giorni hanno portato il francese a voler andare via, trovando a Trigoria un’apertura al suo addio. Massara, più scout che vero e proprio ds, è sembrato subito più adatto a lavorare con Ranieri e Gasperini…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Fiorentina ha preso Viti dall’Empoli a un prezzo anche piuttosto basso. A me il difensore dell’Empoli era piaciuto tantissimo quest’anno, è stato uno dei migliori difensori italiani. C’è qualcosa che non mi convince…non capisco perchè non c’abbia pensato la Roma…”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport): “Vendere Ndicka per salvare il bilancio al 30 giugno? Spero che si possa puntare a qualche cessione meno impegnativa. Ndicka è uno di quelli che ha più mercato, non solo come prezzi ma come richieste. Spero per la Roma che trovi una sistemazione a uno tra Abraham e Dovbyk, I numeri di Abraham nel Milan sono decenti. A me sembrano due ottime alternative, ma non mi sembrano due titolari. Magari Gasperini sta pensando di giocare con Dybala come centravanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Friedkin il presidente che ha speso di più in Italia? Evidentemente sono stati fatti passi spropositati senza andare di pari passo con il ringiovanimento e la qualità dei giocatori. Ora servirebbe abbassare il monte stipendi e aumentare la qualità dei giocatori, è difficile ma non impossibile se hai la competenza. Le basi sono solidissime perchè hai tre figure di grande esperienza ora. Devi liberarti da ingaggi assurdi e mettere dentro un paio di calciatori che ti possono far alzare il livello…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’errore della Roma è stata la gestione degli allenatori, che è stata disastrosa. Così come gli acquisti, ma soprattutto gli ingaggi: per Svilar a me sembrano tanti 4,5 milioni. Se cominci già a dare tutti questi soldi a un ragazzo di 24 anni…doveva cominciare con 2-3 milioni, poi a quelle cifre ci sarebbe arrivato. E’ questa gestione che deve essere cambiata…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Del miliardo speso dai Friedkin per la Roma, quanti soldi sono stati investiti per costruire la società? Non c’è mai stata la società, mai, ed evidentemente questi soldi sono stati spesi male…”

Redazione Giallorossi.net