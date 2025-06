Facundo Medina, difensore centrale argentino classe 1999, è un nome che può tornare di moda in chiave Roma, soprattutto con l’arrivo in giallorosso di Gasperini. Cresciuto calcisticamente nel River Plate e affermatosi tra Talleres e Lens, Medina è oggi uno dei profili più affidabili e continui della Ligue 1. Il suo nome non è nuovo agli addetti ai lavori: è già stato convocato più volte dall’Argentina e ha disputato oltre 140 partite in Francia, dimostrando solidità, personalità e duttilità.

Caratteristiche tecniche e tattiche

Medina è un difensore centrale mancino, abile nell’uno contro uno, aggressivo e molto efficace nelle letture. Gioca prevalentemente da braccetto sinistro nella difesa a tre, ma può adattarsi anche in una linea a quattro o da terzino bloccato.

Tra i suoi punti di forza spiccano il tempismo nell’anticipo, la qualità nell’impostazione col suo piede sinistro, buona velocità sulla lunga distanza e personalità da leader. Con i suoi 184 centimetri di statura non è di certo un colosso, ma sa farsi valere anche nel gioco aereo. Inoltre, è un profilo già rodato in contesti europei e in squadre che giocano con intensità e baricentro alto, quindi perfettamente integrabile nello stile Gasperini.

Valutazione e fattibilità

Il contratto che lo lega al Lens scade nel giugno 2028, ma il club francese non è nuovo a operazioni ragionate se la formula è convincente. Medina ha una valutazione di circa 20-22 milioni di euro, e il Lens potrebbe accettare una proposta in prestito con obbligo condizionato, soprattutto se il giocatore dovesse manifestare gradimento per il trasferimento.

Lo stipendio è attualmente contenuto (poco sopra 1 milione netti), e quindi compatibile con il monte ingaggi romanista. L’affare non è semplice, ma nemmeno impossibile: in Francia Massara ha tanti contatti e Medina potrebbe rappresentare una soluzione di valore e sostenibile.

Perché sarebbe utile alla Roma

È un centrale affidabile e già pronto, con esperienza europea. Ha un ottimo piede sinistro e si adatta perfettamente alla difesa a tre. È nel pieno della maturità calcistica, con ampi margini per un’ulteriore valorizzazione. Nonostante il contratto lungo, è in una fascia di prezzo inferiore rispetto ad altri centrali top.

Scheda giocatore

Nome: Facundo Axel Medina

Età: 26 anni (28 maggio 1999)

Nazionalità: Argentina

Altezza: 1,84 m

Piede preferito: Sinistro

Ruolo: Difensore centrale (preferibilmente braccetto sinistro)

Club attuale: RC Lens

Contratto: fino al 30 giugno 2028

Stipendio stimato: 1,2 milioni netti annui

Valore di mercato: 22 milioni €

Giallorossi.net – Giancarlo Pinoli