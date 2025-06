Calciomercato Roma, Allegri: “Saelemaekers resta con me al Milan”

Il futuro di Alexis Saelemaekers sembra ormai scritto, e non passa per Trigoria. A mettere il sigillo è stato Massimiliano Allegri, neo allenatore del Milan, che durante una pausa dalle vacanze in Sardegna si è lasciato andare a una breve ma significativa dichiarazione.

Intercettato da alcuni tifosi romanisti, Allegri avrebbe risposto così alla domanda sul belga: “Resta al Milan con me”. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero.

Le parole del tecnico bastano a raffreddare, se non a chiudere del tutto, le speranze della Roma di riportare nella Capitale l’esterno dopo l’ottima stagione in prestito (32 presenze, 7 gol e 7 assist). Almeno per ora, Saelemaekers è destinato a rimanere in rossonero, pronto a ritagliarsi un ruolo nella nuova squadra guidata da Allegri.

Fonte: Il Messaggero