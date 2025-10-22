FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 22 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Cuccarini, 40 anni di carriera con tre giallorossi

Stasera Silvia Toffanin conduce una puntata speciale di This is me dedicata a Lorella Cuccarini, per celebrare i suoi 40 anni di carriera tra tv, teatro e musica. Grande sorpresa per la showgirl romanista: sul palco anche i pulcini della Roma, accompagnati da Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy. (Mediaset)

Ore 9:30 – L’Ostiamare di De Rossi vola: 8 vittorie su 8 in Serie D

Sotto la guida di Daniele De Rossi, l’Ostiamare ha cambiato volto e domina il girone F di Serie D con otto vittorie su otto, unico club imbattuto dalla Serie A in giù. Tornata a giocare all’Anco Marzio, la squadra vedrà presto lo stadio ristrutturato. L’ex capitano giallorosso ha rilanciato il club e mantiene un forte legame con la Roma, nonostante la separazione contrattuale. (Corriere della Sera)

Ore 8:40 – Gasperini, metodo Atalanta anche alla Roma

Nove partite e un’impronta chiara: Gasperini ha portato a Roma il suo 3-4-2-1 e gli stessi principi visti a Bergamo. Il tecnico non dà peso al piede dominante dei giocatori e li adatta alle esigenze tattiche: Hermoso e Ndicka impiegati anche a destra, Rensch e Wesley su entrambe le fasce. Solo Mancini, Svilar e gli esterni puri restano nei ruoli fissi. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…