FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 22 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:10 – Cuccarini, 40 anni di carriera con tre giallorossi
Stasera Silvia Toffanin conduce una puntata speciale di This is me dedicata a Lorella Cuccarini, per celebrare i suoi 40 anni di carriera tra tv, teatro e musica. Grande sorpresa per la showgirl romanista: sul palco anche i pulcini della Roma, accompagnati da Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy. (Mediaset)
Ore 9:30 – L’Ostiamare di De Rossi vola: 8 vittorie su 8 in Serie D
Sotto la guida di Daniele De Rossi, l’Ostiamare ha cambiato volto e domina il girone F di Serie D con otto vittorie su otto, unico club imbattuto dalla Serie A in giù. Tornata a giocare all’Anco Marzio, la squadra vedrà presto lo stadio ristrutturato. L’ex capitano giallorosso ha rilanciato il club e mantiene un forte legame con la Roma, nonostante la separazione contrattuale. (Corriere della Sera)
Ore 8:40 – Gasperini, metodo Atalanta anche alla Roma
Nove partite e un’impronta chiara: Gasperini ha portato a Roma il suo 3-4-2-1 e gli stessi principi visti a Bergamo. Il tecnico non dà peso al piede dominante dei giocatori e li adatta alle esigenze tattiche: Hermoso e Ndicka impiegati anche a destra, Rensch e Wesley su entrambe le fasce. Solo Mancini, Svilar e gli esterni puri restano nei ruoli fissi. (Corriere della Sera)
IN AGGIORNAMENTO…
Da come ho visto fin ora la Roma ha una rosa all’ altezza, Gasp vuole qualcosa ma non tanto, su 3 fronti può competere, se si sbloccano le punte possiamo veramente fare un salto di qualità elevato, credo che che già da giovedì in EL vediamo qualcosa di più. 💛❤️
L’Ostia Mare vola… Ma veramente ci siamo ridotti a parlare delle cose inesistenti pur di gratificare De Rossi? Alla Roma mancano 2/5 della squadra e devo leggere l’Ostia Mare?
Due righe, due, sul progetto calcistico dell’ Ostia Mare. E gi qualcuno si urta. Forse non dovresti venirci proprio sui siti romanisti.
Ci sono settordicimila articoli tutti i giorni, tutto il giorno su squadra, allenatore, mercato, campionato, proprietà, radio, personaggi dello spettacolo…non ne commenti (ed immagino leggi) mezzo, ma appena si scrive di De Rossi sbuchi come un ausiliare del traffico il venerdì sera. Datti una calmata.
DDR ❤️💛
toh … ogni tanto spunta un tifoso.
Ha una rosa all altezza ? Siamo corti a centrocampo e attacco e abbiamo una rosa all altezza !. le squadre con cui combattiamo per il 4 posto hanno tutte 3 attaccanti noi no ci manca esterno e a centrocampo un altro giocatore .Rosa all altezza mah
Lorella Cuccarini merita indubbiamente una mia citazione ,oltre per la sua comprovata fede giallorossa, per la usa lata capacità professionale.
L’ho ammirata al Brancaccio a dicembre scorso in ” Aggiungi un posto a tavola” ,constatando come alla sua età non più giovanissima,balla ancora con notevole disinvoltura, segno di una costante applicazione ed impegno personale.
Quanta differenza fra questa artista e tante “sciò gherl” che non sanno fare niente se non stare sui social facendo le “labbrucce”.
Per una volta, condivido pienamente
Mi pare che una volta per volta,condividi sempre.
Ciao,compà ✋
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.