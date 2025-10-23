Roma, fino alla Viktoria

La Roma torna in campo stasera all’Olimpico (ore 21, diretta Sky) per la terza giornata di Europa League contro il Viktoria Plzen, con un solo obiettivo: vincere. Dopo il ko contro l’Inter, la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a una risposta immediata per non complicare la classifica del girone e ritrovare fiducia in vista del doppio impegno di campionato con Sassuolo e Parma.

Il tecnico giallorosso non vuole cali di tensione: «Abbiamo necessità di vincere, ma non abbassiamo la guardia. Il calcio italiano è diventato presuntuoso e non conosce i valori di certe squadre e certi giocatori», ha ammonito Gasperini alla vigilia, ricordando che il Viktoria è squadra solida, guidata dal bomber Durosinmi, e capace di colpire in contropiede.

Sarà anche la notte di Paulo Dybala, atteso protagonista dopo settimane di alti e bassi. La “Joya” va a caccia del gol numero 200 in carriera, ma soprattutto di un ritorno alla brillantezza dei tempi migliori. Il suo ultimo centro in Serie A risale al 9 febbraio, mentre l’ultima esultanza in assoluto è arrivata il 20 febbraio in Europa League, con la doppietta al Porto.

LEGGI ANCHE – Gasperini si racconta: “Gli agnolotti di mamma, la Freisa e i fuoriclasse come Dybala”

Dybala, reduce dall’operazione al tendine semitendinoso sinistro, vuole interrompere un digiuno lungo nove mesi e tornare a trascinare la Roma. Il suo contratto è in scadenza e, prima di discutere il rinnovo, il club vuole la certezza di aver ritrovato un giocatore pienamente affidabile sul piano fisico e atletico.

Gasperini ha tutta la rosa a disposizione, ma pensa comunque a qualche rotazione: riposeranno Ndicka e Cristante, spazio a El Aynaoui a centrocampo e possibile chance per Ziolkowski in difesa. In avanti, fiducia al tridente Soulé–Dybala–Dovbyk, con Bailey pronto a subentrare.

Arbitrerà il turco Meler, lo stesso che lo scorso anno eliminò l’Atalanta con un rigore inesistente contro il Bruges. «Arbitra lui? Non lo sapevo», ha sorriso Gasp, «ma io quando mi arrabbio poi metto tutto alle spalle».

Probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista / Leggo

LEGGI ANCHE – Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito

