Roma in ansia per Angelino

Non arrivano buone notizie da Trigoria: Angeliño resta ai box e i tempi di recupero sono indefiniti. Il terzino spagnolo non sarà a disposizione per la sfida di stasera contro il Viktoria Plzen e il suo rientro slitta ulteriormente.
Come riportato da Leggo, lo spagnolo non si è ancora ripreso dalla bronchite asmatica che lo ha colpito a inizio ottobre e che lo ha debilitato più del previsto, facendogli perdere parecchio peso e condizione fisica. In questi giorni effettuerà nuovi esami per capire la causa del rallentamento nel recupero.
Gasperini non ha nascosto la sua preoccupazione: «Ci affidiamo ai medici, non posso mettere bocca su questa situazione. Sta svolgendo degli accertamenti e incrociamo le dita affinché torni presto», ha dichiarato il tecnico, che sperava di riaverlo almeno in panchina contro il Plzen.
Al momento, Angeliño non è in grado di allenarsi con il gruppo e il suo ritorno resta un’incognita. A sostituirlo sarà ancora Tsimikas, con Wesley alternativa possibile sulla fascia sinistra. L’assenza dello spagnolo pesa anche in ottica futura: Gasperini aveva chiesto già in estate due nuovi esterni di spinta, ma il mercato non ha colmato le lacune. Ora il tecnico deve arrangiarsi con ciò che ha, in attesa che Angeliño ritrovi la forma migliore.
Fonte: Leggo
No, ma ha litigato con Gasp, c’è qualcosa sotto, ecc., ecc. (facepalm)
le malelingue si sprecano… ormai lo sappiamo.
speriamo si risolva il prima possibile e che gli esami siano confortanti.
detto questo, si vedeva già da qualche settimana un netto calo di peso, zigomi e collo avevo notato, io ignorantemente pensavo alla preparazione tosta in estate, ma mi sa che non era così…
❤️🧡💛
infatti, a Roma e contro la Roma, i pettegolezzi sono all’ordine del giorno.
purtroppo, molti tifosi vanno dietro a tutte
le notizie senza un minimo di riflessione.
dai angeli’ non fare scherzi, ti aspettiamo
ancora più forte di prima.
sfr. ❤️🧡💛
Speriamo bene, sta storia di Angelino mi sta mettendo un po’ d’ansia💪
hai ragione Faber……datemi retta. e facciamo il tifo per Angelino…..credo e temo che ne abbia bisogno. Facciamo i tifosi perché se c’è bisogno lo sappiamo fare…..lasciamo stare il pettegolezzo…..e facciamo gufare altri.Forza Angelino e forza Roma.
Forza Angelino 💪
le infezioni alle vie respiratorie per un calciatore sono un grosso problema, daje Angeliño aspettiamo tutti il tuo ritorno rimettiti in forma!
Assolutamente forza Angelino!!
Ma bisogna ragionare sulle strategie della Roma in quel ruolo…
Dhal lo hai dato via dopo che ha convinto tutti al benfica a 21 anni, poi hai preso Eddine, 21/22 anni, per sostituirlo e senza mai averlo visto giocare lo hai dato via un prestito con diritto di riscatto a 8 mln al PSV dove sta convincendo giocando titolare.
Poi hai preso Tsimikas dal Liverpool a quasi 30 anni in prestito secco.
Ricordando che avevi venduto due anni fa Spinazzola che è stato ed è tutt’oggi considerato titolare da conte.
Fate voi il senso della strategia della Roma sul mercato.
Però vedi diciamole tutte le cose, Spinazzola è stato cacciato a furor di saggi del sito, al grido è sempre rotto, alle poche notizie di rinnovo seguiva sempre : un no basta via…se era bono se lo teneva la Juve.
Poi vorrei sapere come mai a napoli non si infortuna mai?
Fermo restando che l’altra sera, a parte il cross per il gol dell'”1-0 che stava in campo non se ne accorto nessuno
Ma tanti che parlo a fare, ci sta chi pur di non ammettere , di avere toppato, fino ad oggi i pronostici pre campionato , o parte di essi , pur di avere ragione prende ad esempio ciò che gli fa comodo , ehh o napoli dal 2016 ad oggi. Ed io prendo ad esempio gli ultimi 33 anni quanti punti abbiamo fatto più del Napoli?
Quante qualificazioni in Champions mentre loro giocavano a Giarre?
Ehh negli ultimi anni , ma allora se vogliamo fare le statistiche, negli anni 80 , nella prima metà degli anni 80 , non solo lì prendevamo a pallonate , ma ci portavamo a 2 scudetti a zero , più la finale di Coppa Campioni , poi per cinque anni li abbiamo visti vincere tutto al punto di pareggiare gli scudetti.
Quindi ?
Allora se vogliamo restare nell’attuale, l’attuale dice che : il napule csnoione d’Italia, che ha speso più di 200 mln sul mercato , sta a pari punti con noi , poveri derelitti (con gli attaccanti che non segnano) , e che ha perso 6-2 col PSV quindi stanno fallendo, e stanno venendo meno tutte le teorie del presidente presente, ect ect .
Poi .chi mi dice di essere rima antinapoletano che romanista, chi si erge a saggio moralizzatore e sportivo dell’anno.Ma mi sembra che in molti qua sopra , facendo finta di essere sportivi sono più antiromanisti dei tifosi avversari.
Avess letto na vota un Forza Roma, ..da alcuni di voi ..
magari fosse un problema di rapporti,la paura e’ che abbia qualche problema con la sua salute
Di sicuro il problema non è una semplice influenza come detto all’inizio. Speriamo bene.
Ma infatti non c’è alcun senso, se non quello delle plusvalenze fino a Ghisolfi, il quale avrebbe anche tenuto Dahl, ma in mancanza di uscite pesanti dei soliti noti invendibili dati i grassi ingaggi percepiti, ha dovuto plusvalenzare, fino a Salah E. che il tecnico aveva a disposizione e ritenuto non all’altezza costringendo Massara a trovare un’alternativa che costa il doppio se non il triplo di ingaggio ma a sua volta non è ritenuto all’altezza dal tecnico stesso. Il tecnico aveva indicato De Cuyper (ottimo innesto sarebbe stato) ora al Brighton per 20 milioni in estate, il quale aspettava la Roma e con la quale aveva un accordo ma per acquistarlo doveva vendere Angelino in Arabia, saltato questo trasferimento non restava che affidarsi a chi già avevi ed il tecnico si sarebbe affidato ad Angelino (ora purtroppo anche malato ) e Salah E. pur non essendo i suoi preferiti. Aggiungo che anche davanti il tecnico ha spinto fino all’ultimo per avere Sancho (meno male non è venuto), mentre Massara gli aveva preso o George o Dominguez, acquisti sostenibili, patrimonializzabili e di grande prospettiva secondo la politica filo societaria, inoltre aspettava Fabio Silva (da acquistare a titolo definitivo) o Krstovic che avevano anche loro un accordo con la Roma ma sarebbe dovuto partire Dovbyk a titolo definitivo il quale non lo voleva nessuno se non il Milan od il Villareal in prestito secco. L’errore in quest’ultimo caso è stato forse prendere Ferguson (per il quale hai speso cmq 3 mil di prestito più ingaggio a carico della Roma) e forse avevi spazio per prendere o FS o K. La strategia societaria dipende principlamente dai paletti in cui si deve muovere, che sono prima del FPF i piombi che hai ancora a bilancio e dalle idee del tecnico che a volte anzi spesso non coincidono con le vedute del DS.
Cose che succedono anche da altre parti.
Nonostante i mln spesi sul campo. L”altra sera, il pluri osannato Conte , non ha fatto altri che scaricare le colpe sui giocatori , in primis sui 9 nuovi arrivati .
Dopo quella conferenza stampa , io lo avrei esonerato
1) hai fatto tutta la preparazione coi nuovi
2) stiamo a metà ottobre e non puoi dire che non si sono ancora integrati.
Cosa ci stai a fare sulla panchina?
I Napoli è l’esempio lampante che pure buttando mln sul mercato , pure se fai la preparazione con tutti i giocatori presenti , pure se tieni o presidente presente e l’allenatore vincente . Non significa che vinci sicuro.
Gli infortuni?
E quelli li tengono tutti, solo che quando li teniamo noi , si parla di incompetenza societaria, lì di sfortuna.
Oppure sono infortuni di circostanza?
Del tipo non abbiamo avuto o premio scudetto , e non giochiamo?
Perché a Roma questo sarebbe successo , questo sarebbe stato detto , come le illazioni su Angelino.
