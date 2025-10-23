Roma in ansia per Angelino

Non arrivano buone notizie da Trigoria: Angeliño resta ai box e i tempi di recupero sono indefiniti. Il terzino spagnolo non sarà a disposizione per la sfida di stasera contro il Viktoria Plzen e il suo rientro slitta ulteriormente.

Come riportato da Leggo, lo spagnolo non si è ancora ripreso dalla bronchite asmatica che lo ha colpito a inizio ottobre e che lo ha debilitato più del previsto, facendogli perdere parecchio peso e condizione fisica. In questi giorni effettuerà nuovi esami per capire la causa del rallentamento nel recupero.

Gasperini non ha nascosto la sua preoccupazione: «Ci affidiamo ai medici, non posso mettere bocca su questa situazione. Sta svolgendo degli accertamenti e incrociamo le dita affinché torni presto», ha dichiarato il tecnico, che sperava di riaverlo almeno in panchina contro il Plzen.

Al momento, Angeliño non è in grado di allenarsi con il gruppo e il suo ritorno resta un’incognita. A sostituirlo sarà ancora Tsimikas, con Wesley alternativa possibile sulla fascia sinistra. L’assenza dello spagnolo pesa anche in ottica futura: Gasperini aveva chiesto già in estate due nuovi esterni di spinta, ma il mercato non ha colmato le lacune. Ora il tecnico deve arrangiarsi con ciò che ha, in attesa che Angeliño ritrovi la forma migliore.

Fonte: Leggo

