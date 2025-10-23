Occhio al Plzen: forza e velocità, ma la difesa non è imperforabile

La Roma si prepara ad affrontare un Viktoria Plzen tutt’altro che arrendevole. La squadra di Miroslav Hysky, quarta nel campionato ceco alle spalle di Sparta Praga, Slavia e Jablonec, attraversa un momento positivo in Europa League, dove ha raccolto quattro punti in due partite grazie al pareggio con il Ferencvaros e al 3-0 inflitto al Malmö. Un ruolino di marcia che la pone davanti ai giallorossi nel girone e che testimonia la solidità di un gruppo giovane ma già rodato.

Il tecnico ceco ha dato un’impronta chiara alla squadra, fondata su ritmo alto, aggressività e verticalità immediata. Il principale punto di forza è Rafiu Durosinmi, centravanti nigeriano classe 2003 che ha già realizzato 5 gol in stagione, attaccante fisico ma sorprendentemente rapido, abile a colpire in profondità e a giocare anche sull’esterno. Accanto a lui l’esperienza di Matej Vydra (assente all’Olimpico) e la fantasia del trequartista Visinsky, con esterni come Memic e Adu capaci di dare ampiezza e corsa.

Meno affidabile invece il reparto arretrato, spesso in difficoltà nei duelli individuali e sulle palle inattive. La difesa a tre si è mostrata compatta solo a tratti e il pressing alto lascia talvolta spazi invitanti alle spalle dei quinti.

All’Olimpico il Plzen arriverà con entusiasmo e la voglia di stupire, ma anche con la consapevolezza che contro una Roma in cerca di riscatto servirà una prova perfetta per continuare a sognare la qualificazione.

