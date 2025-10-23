Angelino, spunta l’ipotesi overtraining: “Fisico debilitato dagli allenamenti, dovrà ricondizionarsi”

3
60

La Roma non ha ancora recuperato Angeliño, e stavolta spunta un’ipotesi nuova sulle ragioni del suo lungo stop. Dopo la versione ufficiale — una bronchite asmatica che lo ha costretto ai box per quasi un mese —, nelle ultime ore si fa strada un’altra spiegazione possibile: un caso di overtraining, cioè di sovrallenamento e affaticamento cronico.

A rilanciare questa ipotesi è stato David Rossi, conduttore di Rete Sport, durante la trasmissione mattutina di oggi. Secondo quanto riferito in diretta, lo spagnolo sarebbe “fortemente debilitato a livello fisico” per unareazione sbagliata del corpo agli allenamenti, e il suo recupero starebbe procedendo più lentamente del previsto proprio a causa di un crollo di condizione generale successivo a settimane di stress fisico e carichi di lavoro intensi.
LEGGI ANCHE – Roma in ansia per Angelino

Il termine overtraining, in ambito sportivo, indica una situazione in cui il corpo — pur non essendo infortunato — entra in una fase di esaurimento energetico e muscolare, reagendo con sintomi simili a quelli di una malattia: calo di rendimento, affaticamento persistente, difficoltà respiratorie e tempi di recupero anomali.

Lo staff della Roma continua a monitorare lo stato del giocatore (“Sono in corso accertamenti”, ha detto ieri Gasp), che — secondo quanto riportato anche nei giorni scorsi da Sky Sport — resterà fuori ancora per alcune settimane. Intanto, Gasperini si affiderà a Tsimikas e Wesley per coprire la corsia sinistra, in attesa di capire quando Angeliño potrà davvero tornare a disposizione.

Un rientro che, al momento, resta un piccolo enigma: tra bronchite, stanchezza accumulata e possibile overtraining, il terzino spagnolo dovrà prima di tutto ricondizionarsi fisicamente per evitare ricadute.
LEGGI ANCHE – Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

3 Commenti

  1. e ti pareva il luminare dottor rossi ha emesso la diagnosi non sapevo che eri un veggente pur di sputare veleno sulla roma ti faresti…….

  3. Avevo letto che si stava preparando con grande intensità per l’inizio della stagione. Probabilmente ha esasperato i carichi atletici ed è arrivato al ritiro estivo già molto provato. Penso che questo fattore aggiunto alla preparazione vera e propria ha fatto saltate il tappo della tenuta psicofisica. Non sono un medico ma forse gli si sono abbassate anche le difese immunitarie. Tutto ciò comunque gli fa onore come professionista anche se a volte per paradosso può essere meglio presentarsi in sovrappeso…

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome