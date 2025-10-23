Angelino, spunta l’ipotesi overtraining: “Fisico debilitato dagli allenamenti, dovrà ricondizionarsi”

La Roma non ha ancora recuperato Angeliño, e stavolta spunta un’ipotesi nuova sulle ragioni del suo lungo stop. Dopo la versione ufficiale — una bronchite asmatica che lo ha costretto ai box per quasi un mese —, nelle ultime ore si fa strada un’altra spiegazione possibile: un caso di overtraining, cioè di sovrallenamento e affaticamento cronico.
A rilanciare questa ipotesi è stato David Rossi, conduttore di Rete Sport, durante la trasmissione mattutina di oggi. Secondo quanto riferito in diretta, lo spagnolo sarebbe “fortemente debilitato a livello fisico” per una “reazione sbagliata del corpo agli allenamenti“, e il suo recupero starebbe procedendo più lentamente del previsto proprio a causa di un crollo di condizione generale successivo a settimane di stress fisico e carichi di lavoro intensi.
Il termine overtraining, in ambito sportivo, indica una situazione in cui il corpo — pur non essendo infortunato — entra in una fase di esaurimento energetico e muscolare, reagendo con sintomi simili a quelli di una malattia: calo di rendimento, affaticamento persistente, difficoltà respiratorie e tempi di recupero anomali.
Lo staff della Roma continua a monitorare lo stato del giocatore (“Sono in corso accertamenti”, ha detto ieri Gasp), che — secondo quanto riportato anche nei giorni scorsi da Sky Sport — resterà fuori ancora per alcune settimane. Intanto, Gasperini si affiderà a Tsimikas e Wesley per coprire la corsia sinistra, in attesa di capire quando Angeliño potrà davvero tornare a disposizione.
Un rientro che, al momento, resta un piccolo enigma: tra bronchite, stanchezza accumulata e possibile overtraining, il terzino spagnolo dovrà prima di tutto ricondizionarsi fisicamente per evitare ricadute.
Avevo letto che si stava preparando con grande intensità per l’inizio della stagione. Probabilmente ha esasperato i carichi atletici ed è arrivato al ritiro estivo già molto provato. Penso che questo fattore aggiunto alla preparazione vera e propria ha fatto saltate il tappo della tenuta psicofisica. Non sono un medico ma forse gli si sono abbassate anche le difese immunitarie. Tutto ciò comunque gli fa onore come professionista anche se a volte per paradosso può essere meglio presentarsi in sovrappeso…
