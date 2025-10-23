Angelino, spunta l’ipotesi overtraining: “Fisico debilitato dagli allenamenti, dovrà ricondizionarsi”

La Roma non ha ancora recuperato Angeliño, e stavolta spunta un’ipotesi nuova sulle ragioni del suo lungo stop. Dopo la versione ufficiale — una bronchite asmatica che lo ha costretto ai box per quasi un mese —, nelle ultime ore si fa strada un’altra spiegazione possibile: un caso di overtraining, cioè di sovrallenamento e affaticamento cronico.

A rilanciare questa ipotesi è stato David Rossi, conduttore di Rete Sport, durante la trasmissione mattutina di oggi. Secondo quanto riferito in diretta, lo spagnolo sarebbe “fortemente debilitato a livello fisico” per una “reazione sbagliata del corpo agli allenamenti“, e il suo recupero starebbe procedendo più lentamente del previsto proprio a causa di un crollo di condizione generale successivo a settimane di stress fisico e carichi di lavoro intensi.

Il termine overtraining, in ambito sportivo, indica una situazione in cui il corpo — pur non essendo infortunato — entra in una fase di esaurimento energetico e muscolare, reagendo con sintomi simili a quelli di una malattia: calo di rendimento, affaticamento persistente, difficoltà respiratorie e tempi di recupero anomali.

Lo staff della Roma continua a monitorare lo stato del giocatore (“Sono in corso accertamenti”, ha detto ieri Gasp), che — secondo quanto riportato anche nei giorni scorsi da Sky Sport — resterà fuori ancora per alcune settimane. Intanto, Gasperini si affiderà a Tsimikas e Wesley per coprire la corsia sinistra, in attesa di capire quando Angeliño potrà davvero tornare a disposizione.

Un rientro che, al momento, resta un piccolo enigma: tra bronchite, stanchezza accumulata e possibile overtraining, il terzino spagnolo dovrà prima di tutto ricondizionarsi fisicamente per evitare ricadute.

