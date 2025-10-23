“ON AIR!” – ROSSI: “Angelino è andato in overtraining, ora deve ripartire da capo”, CASANO: “Gasp non nomina più Ferguson, mi chiedo cosa sia successo”, CORSI: “Temo che Gasp possa cercare gloria altrove”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Plzen ha cambiato allenatore, ha cambiato proprietà…mmm, a me ste cose così mi puzzano. Fino a ora in casa, tolto il Bologna, non abbiamo dato sti spettacoli incredibili. La Roma stasera non solo deve vincere, ma vorrei vedere dei progressi. Perchè se vinci 1 a 0 soffrendo, domani ne stiamo a parlare…Su Angelino si sta creando un po’ di leggenda, questo succede quando c’è comunicazione un po’ confusa. A me hanno detto, ed è molto credibile come cosa, che è andato in overtraining, è cioè che il suo fisico ha avuto una reazione sbagliata agli allenamenti che stava facendo. Può succedere: tra virgoletti scoppi, scadi di forma tutto insieme. E per questo deve rifare tutto daccapo. Nessuna malattia strana, nessun complotto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io oggi farei giocare El Shaarawy, non mi sembra che gli altri che hanno giocato da quella parte hanno fatto molto meglio. La Roma deve ripartire dal secondo tempo dell’Inter, è un segnale. Il crescendo con l’Inter l’ho visto, e allora Roma-Viktoria Plzen stasera deve essere “uno”…Per il quarto posto in campionato qualcuna delle concorrenti deve bucare. Con la Juve te la giochi, e se il Napoli dovesse cominciare a zoppicare, si potrebbero creare dei varchi…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Celik lo preferisco come braccetto di difesa piuttosto che da esterno a tutta fascia. La Roma ha bisogno di un centravanti per gennaio, ma non il Kalimuendo di turno, servirebbe un attaccante di sicura affidabilità. Kean sarebbe il nove ideale per Gasperini, per me sarebbe più adatto al suo gioco rispetto a Retegui…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ho notato che Gasperini ultimamente non sta nominando più Ferguson, forse c’è qualcosa che non lo ha convinto nel lavoro settimanale, oppure sta cercando di scuoterlo…Centravanti? Io tutti sti bomber in giro non li vedo, forse è un ruolo che sta sparendo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasp ha parlato bene di Roma-Inter perchè lui in porta i calciatori ce li ha mandati, se poi quelli non segnano il problema è loro. Lui vorrebbe fare quello che faceva prima, ma gli mancano i giocatori. Lo ha detto in modo molto elegante, ma la verità è questa. Io ho paura di questa situazione, perchè ha un’età che deve fare un exploit. O gli stanno dicendo: “Non ti preoccupare, soffri quest’anno che poi ti facciamo vedere cosa facciamo“, o sennò andrà a cercare gloria da altre parti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini l’ho visto invecchiato…mentre Celik sta in gran forma, è un bel ragazzo, Gasp invece l’ho visto un po’ provato. E’ normale, c’ha bei problemi…La sua conferenza non ci ha entusiasmato, è stata molto soft. Si è risentito quando gli hanno detto che non si vede ancora la sua Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per ora le partite più brutte sono state Roma-Torino e il primo tempo col Lille. Ma se prima vincevi con un azione da corner, ora cominciano a vedersi più occasioni da gol e più calciatori arrivare a tirare in porta. Formazione per stasera? Per me il dubbio più grande sono le corsie esterne, lì Gasp può inventarsi qualsiasi cosa. Il Plzen? Quando si alza l’intensità, se non stai dentro la partita rischi figuracce, e a turno è capitato a tutte le italiane in Europa. Il monito di Gasp di ieri mi sembra giustissimo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Fino a ora il Gasperini furioso non lo abbiamo ancora visto da queste parti. A me ha fatto piacere sentire che sta rientrando nella sua comfort zone, evidentemente ha colto segnali di una squadra che si sta avvicinando a quello che lui vuole. Gli interpreti non sono l’ideale per il suo gioco, perchè una squadra che non fa gol non è il suo ideale. Speriamo che stasera le cose cambino e qualche golletto si possa vedere. Ferguson rimandato al Brighton a gennaio? Non penso sia possibile. Deve innanzitutto essere d’accordo il Brighton, ma penso che sia più probabile che si resti con questi due centravanti e che venga aggiunto qualcosa in attacco, magari con l’uscita di Baldanzi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspetto che la Roma riesca a vincere una partita all’Olimpico, anche per ridare morale ai tifosi, e poi capire se le alternative sono valide e possono avere anche delle ambizioni di titolarità. La squadra ha dato qualche segnale positivo, assolutamente. Contro l’Inter non è crollata ma è rimasta in partita e nel secondo tempo ha avuto anche l’opportunità di pareggiare. Il bicchiere non è mezzo vuoto ma nemmeno mezzo pieno. Hai perso in casa tre partite 1-0 ed è un segnale, ma a volte queste gare di coppa arrivano al momento giusto per darti fiducia e ritrovare qualche calciatore in difficoltà. Ben vengano…”

Nando Orsi (Radio Radio): “All’inizio del campionato le partite sono tutte difficili, basta pensare che la Roma ha perso col Torino e ha avuto difficoltà col Pisa. Per me la miglior partita della Roma è stata quella contro l’Inter, e l’hai persa. Devi avere la mentalità giusta per affrontare le medio-piccole. La Roma vuole imporre il gioco, prende 2-3 ripartenze a partita, e invece deve essere più quadrata. La partita di stasera può essere semplice, ma deve farla diventare semplice la Roma…”

