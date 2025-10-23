FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 23 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Vucinic: “In panchina mi ispiro a Spalletti e Conte”

Mirko Vucinic, nuovo ct del Montenegro, ha parlato a Gianlucadimarzio.com delle sue ispirazioni e dei ricordi in giallorosso: “Mi ispiro a Conte e Spalletti, ma anche a Zeman e Ranieri. Totti è il più forte di tutti, lo vorrei nella mia squadra”. Sul passato: “Il trofeo che ricordo di più è la Coppa Italia 2007 con la Roma. In Italia ho realizzato tutti i miei sogni”. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:50 – Roma-Viktoria Plzen, Gasp cambia

Contro il Viktoria Plzen la Roma non può sbagliare dopo il ko col Lille. Gasperini lascia a riposo Ndicka e Cristante: davanti a Svilar spazio a Celik, Mancini e Hermoso (insidiato da Ziolkowski). Sulle fasce Wesley o Rensch e Tsimikas, in mezzo Koné ed El Aynaoui. In attacco Dybala e Dovbyk sicuri, con Soulé ed El Shaarawy in ballottaggio per completare il tridente. (Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Tuttosport / Il Romanista)

Ore 8:15 – Carl Brave: “Si fa tutto per la Roma, tranne fare a botte”

Carl Brave, protagonista del nuovo spot Adidas con Pierfrancesco Favino, racconta il suo amore per la Roma: “Essere tifosi è un gesto d’amore, la violenza non c’entra niente”. Il cantautore romano, nato e cresciuto a Trastevere, elogia la nuova maglia bianca dal colletto verde-giallo: “Mi piace da impazzire, elegante e piena di storia”. E sul derby: “Non è stato il più bello, ma abbiamo vinto: conta solo quello”. (Corriere della Sera)

