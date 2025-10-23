Roma-Viktoria Plzen, le ultime: gioca Ziolkowski, Dybala e Dovbyk verso una maglia da titolare

Cominciano ad arrivare aggiornamenti sulla formazione della Roma che tra poco scenderà in campo per affrontare il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato dell’Europa League.
Stando a quanto rivela Filippo Biafora, chance per Ziolkowski, che giocherà titolare dal primo minuto nei tre di difesa: il polacco dunque sembra aver convinto pienamente Gasperini e avrà un’occasione importante per mettere in mostra le sue qualità.
Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport il tecnico rilancerà Dybala e Dovbyk dal primo minuto, mentre a centrocampo spazio a El Aynaoui al fianco di Konè. Restano da sciogliere invece i dubbi sulle corsie laterali.
A ME sembra già un gran veterano, DAJE ZIO!!!
io vedo il giamaicano bene 40 45 minuti in campo
Non condivido l’ostinazione a far giocare Dybala dal 1º minuto. Dati alla mano , il suo rendimento è nettamente migliore se entra a partita in corsa. Nulla conta se in questo momento è più in forma degli altri: con gli avversari stanchi, è un’ altra musica. Tanto vale pure per El Sharawy. Si può puntare al minimo sindacale fino al 70 esimo, anche allo 0 a 0. Dopo inizia un’altra partita.
di ghilardi telefonare a chi l ha visto ho chi l ha voluto
lì dietro si gioca in 3, al momento sono 6:
mancini
ndicka
celik
hermos
ziolkowski
ghilardi
di che ti preoccupi, che dorme e mangia a casa tua?
