Roma-Viktoria Plzen, le ultime: gioca Ziolkowski, Dybala e Dovbyk verso una maglia da titolare

Cominciano ad arrivare aggiornamenti sulla formazione della Roma che tra poco scenderà in campo per affrontare il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato dell’Europa League.

Stando a quanto rivela Filippo Biafora, chance per Ziolkowski, che giocherà titolare dal primo minuto nei tre di difesa: il polacco dunque sembra aver convinto pienamente Gasperini e avrà un’occasione importante per mettere in mostra le sue qualità.

Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport il tecnico rilancerà Dybala e Dovbyk dal primo minuto, mentre a centrocampo spazio a El Aynaoui al fianco di Konè. Restano da sciogliere invece i dubbi sulle corsie laterali.