FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 4 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:40 – Il ricordo della Roma di De Falchi

Come ogni 4 giugno, i tifosi giallorossi ricordano Antonio De Falchi, ragazzo che nel 1989 è stato assassinato davanti allo stadio San Siro da un gruppo di tifosi del Milan. Tramite il proprio profilo X, poi, anche la Roma ci ha tenuto a ricordare l’allora 19enne con un post ed una didascalia: “Antonio sempre con noi“.

Ore 9:55 – Italia, Spalletti convoca Rugani (e snobba Mancini)

La nazionale azzurra ha appena comunicato di aver convocato Daniele Rugani per la sfida contro la Norvegia. Il difensore sostituirà Gabbia, che ha lasciato il raduno di Spalletti per un infortunio. Snobbato ancora una volta Gianluca Mancini, che resta a casa.

Ore 9:00 – La road map di Gasperini

Dopo una tappa al Roland Garros, Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma per il matrimonio di Gianluca Scamacca. E potrebbe essere proprio domani il giorno del suo primo ingresso ufficiale a Trigoria. L’allenatore firmerà il contratto fino al 2028 e rilascerà le prime dichiarazioni ai canali del club. Previsto anche un summit con Ghisolfi e Ranieri per pianificare la stagione. La Roma inizierà il ritiro attorno al 10 luglio, con una settimana in Inghilterra a inizio agosto, nel centro sportivo della FA a Barton. Lo scrive Il Messaggero.

Ore 8:50 – Voeller: “Viola mi avrebbe fatto restare”

Rudi Völler torna a parlare della sua esperienza alla Roma e del legame con Dino Viola: “Sembrava duro, ma avevamo un rapporto eccezionale. Se non fosse stato per lui, sarei andato via dopo un anno”. Su Liedholm: “Non alzava mai la voce, persona splendida”. Boniek? “Primo compagno di stanza: ancora ridiamo”. Sul breve periodo da tecnico giallorosso: “Accettai per senso di responsabilità, ma capii subito che serviva un italiano”. E confessa: “Mi escono battute romanacce anche coi tedeschi”.

Ore 8:35 – Soulè già al lavoro: “E’ un professionista vero”

Matias Soulé non ha mai staccato davvero: terminata la stagione in crescendo, l’argentino è già tornato ad allenarsi in patria con Guido Viggiano, fisioterapista e osteopata che lo segue da anni. “Con la Roma fa un lavoro principale, io lo supporto con palestra, campo e osteopatia. È serio, professionale, non dice mai di no”, racconta al Corriere dello Sport. Soulé è già proiettato alla prossima stagione: “È tosto, con una muscolatura importante che curiamo con stretching, pilates e lavoro mirato”.

Ore 8:00 – Sorrentino: “Dybala e Gasp, coppia di talento”

L’ex portiere Stefano Sorrentino, che conobbe da vicino sia Dybala che Gasperini nella stagione 2012/13 a Palermo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del possibile nuovo asse giallorosso: “All’epoca Paulo era un altro giocatore, ma Gasp ha sempre avuto grande stima per lui. Sono cambiati entrambi, ma uno come Gasperini sa valorizzare un talento così”. Sulle prospettive in giallorosso: “Ha trasformato Ilicic, con Dybala può fare anche meglio. Gasp lo rispetterà. E farà bene anche a Roma: è carico e la squadra è buona”.

IN AGGIORNAMENTO…