FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 5 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:45 – Castan compie 39 anni, gli auguri della Roma

Giornata speciale per Leandro Castan, il quale compie 39 anni. L’ex difensore centrale brasiliano vestì la maglia della Roma dal 2012 al 2016 e collezionò 81 presenze, impreziosite anche da una rete. “Leandro Castan compie oggi 39 anni. 81 presenze e 1 gol in giallorosso. Buon compleanno, Leo!”, il messaggio del club giallorosso su X.

Ore 9:30 – DAZN, Milan-Roma la partita più vista di sempre

Milan-Roma ha permesso a Dazn di festeggiare due record. Il big match di San Siro è stato visto da quasi 2,4 milioni di spettatori (2.396.708 per la precisione) ed è diventato l’incontro più visto di sempre su Dazn, battendo anche i 2,3 milioni (2.274.596) di spettatori di Inter-Juventus dello scorso anno. Al terzo posto nella speciale classifica Juventus-Inter del 6 novembre 2022. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:25 – Dybala torna (forse) contro il Napoli

Gli esami hanno confermato per Dybala una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. L’argentino starà fuori circa un mese e punta a rientrare contro il Napoli il 30 novembre. Salterà Rangers e Midtjylland in Europa League, oltre a Udinese e Cremonese in campionato. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…