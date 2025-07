FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 29 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 8:30 – Per Wesley un permesso provvisorio

La Roma e Wesley hanno deciso di comune accordo di utilizzare un permesso provvisorio per permettere al calciatore di restare a Trigoria e rimandare il viaggio in Brasile per sistemare le pratiche burocratiche. Oggi il terzino si allenerà con i suoi nuovi compagni. (Il Tempo)

Ore 7:45 – Carisma e lavoro: Hermoso convince Gasp

Promosso nei primi test del ritiro, Hermoso ha superato Kumbulla nelle gerarchie e si candida a restare alla Roma. Lo spagnolo, sotto contratto fino al 2027, ha attirato l’interesse di club turchi e spagnoli, ma per ora tutto è stato congelato: grazie al suo carisma e al lavoro ha conquistato Gasp. Giovedì nuova occasione contro il Cannes. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…