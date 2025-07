Calciomercato Roma, Di Marzio: “Echeverri del City nel mirino di Massara”

In casa Roma si guarda in Premier League per cercare di portare in giallorosso un nuovo attaccante. Per questo motivo la dirigenza giallorossa continua a vagliare diversi nomi per il mercato: tra questi non c’è solo quello di Fábio Silva del Wolves, ma adesso spunta – sempre dalla Premier – il nome di Claudio Echeverri, classe 2006 di proprietà del Manchester City.

A scriverlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L’argentino, che è reduce dal Mondiale per Club con i suoi con cui è sceso in campo in una sola occasione mettendo a segno una rete, non ha trovato particolare spazio nella passata stagione di Premier League e ha collezionato appena tre presenze (compresa quella al Mondiale contro l’Al-Ain) e 64 minuti di gioco.

Echeverri non è propriamente una prima punta – anche se ci ha giocato spesso -, e in carriera ha svolto principalmente il ruolo di esterno offensivo e di trequartista. In bilico nella Roma la posizione di Dovbyk: secondo Di Marzio per l’ucraino potrebbe anche presentarsi una possibile uscita.

Fonte: Gianlucadimarzio.com