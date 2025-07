CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 29 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 14:15 – Krstovic può tornare un obiettivo caldo

Nikola Krstovic (25) potrebbe tornare a essere un nome caldo per la Roma: se Dovbyk dovese salutare, a Trigoria sarebbro pronti a puntaare il centravanti montenegrino che il Lecce valuta una trentina di milioni. (La Repubblica)

Ore 12:55 – Echeverri del City per la seconda punta

C’è un altro nome al vaglio della Roma per il ruolo di seconda punta: si tratta di Claudio Echeverri (19) del Manchester City, trequartista argentino che può giocare anche da esterno o da seconda punta. (La Repubblica)

Ore 12:20 – Ufficiale l’arrivo di Vasquez

La Roma ha appena comunicato l’acquisto di Devis Vasquez (27) come nuovo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:15 – Sondaggi di Milan e Juve per Dovbyk

Stando a quanto riferisce il giornalista Attilio Malena dai microfoni di Rete Sport, Milan e Juventus sono le due squadre italiane che hanno effettuato dei sondaggi per Dovbyk (28).

Ore 10:00 – Spunta Puado, piace a Massara

Nelle ultime ore è spuntato il nome Javi Puado (27) dell’Espanyol per il ruolo di esterno d’attacco di sinistra: lo spagnolo, che piace a Massara, lo scorso anno ha realizzato 12 gol e 4 assist in Liga. (Leggo)

Ore 9:20 – Pellegrini offerto alla Juve

Un altro ingaggio pesante di cui la Roma si libererebbe è quello di Lorenzo Pellegrini offerto negli ultimi giorni alla Juve in uno scambio con McKennie… VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Ghilardi, scambio di documenti in corso

In queste ore Roma e Verona si stanno scambiando i documenti che sigleranno l’affare Ghilardi (22), atteso nelle prossime ore nella Capitale per le visite mediche. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta su X.

Ore 7:50 – Dovbyk in bilico, occasione Hojlund

Con Dovbyk (28) in bilico dopo i sondaggi ricevuti nei giorni scorsi, riprende quota la suggestione Hojlund (22), che il Manchester vuole cedere proprio a 35 milioni…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…