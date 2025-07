FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 23 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – De Rossi compie 42 anni, la Roma gli fa gli auguri

Oggi Daniele De Rossi compie 42 anni. La Roma sui social ha voluto fare gli auguri al suo ex allenatore e capitano.

Ore 9:00 – Gasperini punta su Pisilli: “Giovani, pimpanti e forti”

Niccolò Pisilli sarà al centro della nuova Roma di Gasperini. Il tecnico lo considera un profilo perfetto per la sua idea di squadra: giovane, dinamico, formato in casa e già mentalmente pronto. Il classe 2004, cresciuto nel vivaio giallorosso, ha colpito l’allenatore per atteggiamento e qualità. Spalletti lo ha già convocato in azzurro, Gattuso lo tiene d’occhio. Intanto, fuori dal campo, diventa il primo italiano a entrare tra i testimonial di Skechers, accanto a Kane e Isco. (Gasport)

Ore 8:45 – Filipe Luis: “Ora Wesley può scegliere il suo futuro”

Nel post-partita, l’allenatore del Flamengo Filipe Luis ha speso parole toccanti per Wesley: “È incredibile che un ragazzo delle giovanili, che è stato fischiato e poco rispettato, sia riuscito a superare tutto questo. Ora vale 20 o 30 milioni e può scegliere dove andare. Il merito è suo: ha lavorato duro, ci ha creduto. Se andrà via, posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e augurargli felicità”.

Ore 8:20 – Dytbala, con Gasp una vita nuova

Contro il Trastevere è tornato il vecchio Paulo, quello che accarezza il pallone come pochi: doppietta (una rete col destro, l’altra col sinistro) e applausi. Ma nel test chiesto da lui stesso, Dybala ha mostrato anche un nuovo spirito. A 32 anni quasi, meno ossessione per i minuti, più focus su obiettivi: vincere con la Roma, volare ai Mondiali. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Oggi test contro l’UniPomezia alle 17:30

La seconda gara amichevole di questo ritiro di Trigoria si giocherà oggi alle 17:30 e non alle 18, come precedentemente comunicato dalla Roma: i giallorossi affronteranno l’UniPomezia, formazione di Serie D.

