SVILAR: “Speriamo di andare in Champions, la Roma deve puntare in alto. Gasp? Settimane toste…”

Il portiere giallorosso Mile Svilar ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria al termine dell’amichevole vinta per 9 a 0 contro l’UniPomezia. Ecco le sue parole.

Obiettivi?

“Speriamo di andare in Champions, dobbiamo lavorare per questo. Perchè Roma è una piazza importante e dobbiamo puntare in alto. Puntiamo alla Champions”.

Siete stati distanti con la Roma prima del tuo rinnovo?

“Ma sì, le trattative vanno così. Io non ero molto dentro questo. Volevo restare alla Roma, questa era la cosa più importante per me”.

Contento del rinnovo?

“Contentissimo e molto orgoglioso”.

Come stanno andando queste prime settimane con Gasperini?

“Toste e dure ma servono a tutti per migliorare. Abbiamo fatto due buoni test, quindi andiamo avanti”.

Tanto lavoro con Gasperini ma anche tanta consapevolezza di proseguire quello che di buono avete fatto lo scorso anno.

“Si è quello che il mister ha detto appena è arrivato, ovvero di prendere le cose buone”.

Cosa ti ha colpito più di Gasperini?

“Il lavoro preciso. Fa tutto con un obiettivo molto chiaro”.

Con Gasperini ci sono differenze rispetto a come governavi la difesa sotto la guida di Ranieri?

“Tutti noi sappiamo che lui ha delle richieste diverse rispetto agli altri allenatori che abbiamo avuto. Per questo proviamo ad adattarci il più veloce possibile e andare avanti”.

L’arrivo di Gasperini è stato un incentivo per te per il rinnovo?

“Si assolutamente. E’ un mister che ha fatto un grande lavoro con l’Atalanta. Speriamo di andare molto lontani con lui”.

L’Europa League è un obiettivo?

“Noi come Roma dobbiamo sempre puntare in alto, quindi certo”.