FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 11:10 – Aquilani: “Gasperini scelta migliore”

Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e ora allenatore del Catanzaro in Serie B, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Gasperini? È l’uomo giusto: visto quello che ha fatto con l’Atalanta, è stata la scelta migliore per la Roma. L’accoppiata con Ranieri poi è una garanzia. Il tecnico che mi ha formato di più? Spalletti, si evolve sempre”.

Ore 9:45 – Filippo Reale, il jolly difensivo che piace a tutti

Classe 2006, Filippo Reale è uno dei gioielli della Roma Primavera. Difensore centrale di base, è in realtà un vero e proprio jolly: può giocare anche sull’esterno sinistro con grande disinvoltura. Cresciuto nel vivaio giallorosso, ha già vinto un campionato U17 e una Supercoppa Primavera. Mourinho lo aveva notato, ora tocca a Gasperini valutarne la crescita. (Tuttosport)

Ore 08:30 – Stadio a Pietralata, spuntano… i pipistrelli

È tutto pronto per il progetto definitivo dello stadio della Roma, atteso dopo l’estate, ma i comitati di quartiere non mollano. Oggi al TAR sarà presentato un fascicolo in cui si denuncia la presenza di un habitat naturale tutelato: 26 alberi e diverse specie di pipistrelli protette. Il Comune vuole abbatterli per fare spazio all’impianto, ma promette un parco urbano con oltre 800 nuovi alberi. I Friedkin tirano dritto: un miliardo in ballo e impianto a basso impatto ambientale. (Corriere dello Sport)

