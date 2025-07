Rios alla Roma, ci siamo: prenotate le visite mediche

La Roma aspetta l’ok definitivo del Palmeiras per Richard Rios. La nuova proposta, avanzata da Massara nella giornata di ieri da 27 milioni più tre di bonus, va incontro ai 30 milioni richiesti dal club sudamericano: a breve arriverà la risposta definitiva dei brasiliani. Ma da Trigoria cresce la fiducia, tanto che secondo il Corriere dello Sport sarebbero già state fissate le visite mediche del calciatore.

Intanto però Rios nella notte ha vestito, forse per l’ultima volta, la maglia del Palmeiras nella partita contro il Mirassol, match valido per la quattordicesima giornata di campionato. Il colombiano ha giocato tutta la gara, terminata 1 a 1, entrando nell’azione del gol dei suoi con un passaggio illuminante per Veiga.

Ora si aspetta il via libera del Palmeiras, poi Massara dovrà riuscire a far combaciare tutti i pezzi di un puzzle intricato, visto che il cartellino del centrocampista è frazionato in più parti e tutte queste andranno accontentate. Poi finalmente Rios sarà libero di volare per Roma, dove Gasperini lo aspetta a braccia aperte: il tecnico si è speso tantissimo in questi giorni per convincerlo ad arrivare da lui. La Roma sta facendo uno sforzo importante (e non sarà l’unico) per accontentare il suo nuovo tecnico.

