FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 9:00 – Rivoluzione nello staff, arrivano gli uomini di Gasp

Con l’arrivo di Gasperini cambiano molti volti a Trigoria: via il medico sociale Vannicelli, sostituito dal professor Andrea Billi. Salutano anche l’osteopata Walter Martinelli, i fisioterapisti Stefano Gari e Vittorio Raieta, i preparatori atletici Christian Di Claudio e Marco Barbato.. Tra i nuovi ingressi, il fisioterapista Guillermo Aladrén Pérez, in arrivo dall’Atalanta. (Il Tempo)

Ore 8:35 – Maglia, Roma al lavoro per due sponsor

Il conto alla rovescia per il lancio della nuova maglia firmata Adidas è iniziato. La data da segnare sul calendario è quella dell’8 luglio. La maglia si ispira a quella della stagione 1992/1993: la prima di Francesco Totti. Non ci sarà lo sponsor Riyadh Season. Il club è al lavoro per trovare l’accordo con due brand: uno comparirà nella parte centrale della divisa, mentre l’altro sulla manica. La terza maglia verrà presentata il 23 luglio, la seconda il 28 agosto. Già in vendita negli store i nuovi kit di allenamento. (Il Messaggero)

