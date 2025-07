La Roma è al centro di molteplici movimenti di mercato, tra voci, sondaggi e trattative vere e proprie. Dagli aggiornamenti arrivati questa mattina dal giornalista Attilio Malena dai microfoni di Rete Sport, per Artem Dovbyk, attaccante ucraino acquistato lo scorso anno dal Girona per circa 35 milioni. c’è da registrare solo un semplice sondaggio del Milan senza un’offerta concreta. Si tratta di una semplice presa di informazioni, ma sufficiente per tenere alta l’attenzione su un possibile clamoroso ribaltone offensivo in casa giallorossa.

Nel frattempo, Massara continua a lavorare per portare rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini. In difesa torna di moda il nome di Jhon Lucumì, centrale colombiano del Bologna, che piace da tempo al nuovo tecnico. Dopo i contatti iniziali, sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore: il club rossoblù ha aperto alla cessione e ascolta le offerte, pur volendo monetizzare il più possibile da un giocatore con ancora grande mercato. Il nodo da sciogliere è capire se il Bologna darà via sia lui che Beukema: non è escluso, ma servirà l’offerta giusta.

Sul fronte esterni offensivi, prende quota l’idea di un affondo last minute per Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Il classe ’97 è in cerca di rilancio e la Roma potrebbe offrirgli quella continuità da titolare che altri club non possono garantire. Gasperini ha già dimostrato in passato di saper rigenerare giocatori in difficoltà, e Chiesa rappresenterebbe l’occasione ideale per il finale di mercato.

In uscita, resta da risolvere il futuro di Eldor Shomurodov: l’attaccante uzbeko, dopo il bel finale di stagione, è stato avvicinato da diversi club, tra cui il Basaksehir. La Roma spinge per una cessione a titolo definitivo, ma al momento ci sono delle resistenze da parte del calciatore stesso, che tentenna di fronte all’idea di lasciare la Capitale per trasferirsi in Turchia.

Fonte: Rete Sport