“ON AIR!” – CORSI: “Wesley in prestito dall’Everton? Non è alleanza, è sudditanza”, NARDO: “Mossa spudorata e poco corretta”, TORRI: “Operazione boomerang che certificherebbe la debolezza della Roma”

David Rossi (Rete Sport): “L’Everton prenderebbe Wesley per cederlo alla Roma in prestito con obbligo di riscatto in modo che i giallorossi possano metterlo a bilancio l’anno prossimo. Perchè il Flamengo vuole subito i soldi, adesso. In questa operazione non ci rimette nessuno, perchè se l’Everton lo prende ora a 25 e lo rivende tra un anno a 25, ci fa pure una piccola plusvalenza perchè c’è un anno di ammortamento. Però…c’è un però…a parti invertite, io mi inca**erei molto, perchè mi togli delle disponibilità dal tesoretto che potrei investire su un altro giocatore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Wesley in prestito dall’Everton? Non è una questione di regolamenti, ma di opportunità. Se fossi un tifoso dell’Everton mi sentirei un po’ così…A Trigoria è stata ripristinata la normalità con gli arrivi di Ranieri, Gasperini e Massara. I contatti continui tra i tre possono partorire finalmente un mercato fatto dall’allenatore, che dovrebbe essere la normalità, ma che qui a Roma negli ultimi 15 anni è capitato raramente…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Confermo che il Milan si è informato su Dovbyk, ma parliamo solo di sondaggi. Mi aspetto un nuovo affondo per Lucumì, da quanto mi risulta sono previsti nuovi contatti. Se è plausibile che il Bologna possa cedere sia lui che Beukema? E’ la domanda che si sono fatti tutti, il Bologna le offerte le sta ascoltando e questo significa che hai aperto alla sua cessione. Chiesa? E’ la classica occasione da fine mercato, Gasp non è nuovo nel rigenerare calciatori. L’unico club che può garantirgli una maglia da titolare è con la Roma. Shomurodov? Si lavora a un’operazione a titolo definitivo, ma mi risulta ci siano delle resistenze del calciatore…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Wesley? Sono assolutamente favorevole a questa soluzione. Cosa ne penseranno i tifosi dell’Everton? Non è un problema mio, ci penseranno i Friedkin…Non escludo che la Roma possa compensare con un contro-prestito, mi viene in mente Bove che potrebbe fare il percorso inverso… Se hai una multiproprietà, certe sinergia di mercato ci stanno. Wesley tra Roma e Everton preferisce venire alla Roma, questo mi sembra chiaro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Alleanza con l’Everton per Wesley? Non è un’alleanza, è una sudditanza…Mi dà un fastidio che un’altra squadra ci compra un giocatore…Valutazione alta? Ha 21 anni, è stato già convocato in nazionale, per cui ci sta. A 21 anni con Gasperini può diventare un proiettile…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A me sembra alta la valutazione di Wesley, ma ha tante richieste e per quello il Flamengo ci prova. Al Mondiale per club non ha fatto chissà che, però se Gasperini si è fissato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La fascia destra è il ruolo maggiormente scoperto, né Rensch né Celik sono esterni a tutta fascia, per quello Gasp la ritiene una priorità e vuole un titolare di livello. Siccome la Roma non può spendere 30 milioni per un solo giocatore, fa questa operazione per Wesley: lo prende dall’Everton per un anno e vediamo che giocatore è. Se poi tra un anno, quando non ci sarà più il FPF, lo voglio tenere, magari posso farlo. Se invece non si dimostra all’altezza, lo rimando indietro e ne prendo un altro. Il giocatore piace ed interessa ma a quei soldi non lo può prendere e può farlo solo così…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se la Roma prendesse Mikautadze, e lo cedesse in prestito all’Everton, noi come la prenderemmo? Penso abbastanza male. Va bene che Everton e Roma hanno la stessa proprietà, ma mi sembrerebbe una mossa spudorata e non so quanto corretta per certi punti di vista…Accadesse a noi non la prenderemmo benissimo: prendiamo un giocatore importante e lo cediamo all’Everton… non mi sembra il massimo della correttezza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Wesley? Vorrei capire i termini di questo eventuale accordo, non mi convince per niente piuttosto…l’Everton è una società forte, espressione del calcio più ricco che c’è in questo momento, e se vuole ti dà una portafogliata e ti saluta… Poi se c’è la garanzia di poterlo riacquistare è un conto, altrimenti è un’operazione che non mi piace, non mi convince, e certifica la debolezza economica della Roma. E che rischia di diventare un boomerang. Fra l’altro a me Wesley non mi pare Cafu: io 25 milioni per lui non li spenderei mai…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Vlahovic alla Roma? Alla Fiorentina giocava da solo, lo schema era “palla a lui” e sarei molto felice se arrivasse in giallorosso. Non so perchè la Juventus non ci voglia puntare, ma per la Roma sarebbe davvero molto buono…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma sta cercando di sistemare le fasce. Gasp voleva Wesley già l’anno scorso all’Atalanta, è giovane e piace molto, ma non solo alla Roma. Non so fino a dove può spingersi Massara, però mi pare che sia andato abbastanza deciso sul giocatore, che è prioritario per Gasperini: sulle fasce non vuole un titolare, ma due esterni intercambiabili…”

