FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 28 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Paredes, addio con plusvalenza: festa alla Bombonera

Leandro Paredes torna al Boca Juniors e la Bombonera si prepara a celebrarlo con una presentazione da leggenda, come accadde per Tevez nel 2015. Il centrocampista lascerà la Roma esercitando la clausola da 3,5 milioni: operazione che garantirà una plusvalenza al club. Per lui contratto di tre anni e mezzo e un addio con i cori della sua gente. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – La Roma ricorda Taccola con 5 cimeli storici

Nel giorno della sua nascita, la Roma omaggia Giuliano Taccola pubblicando 5 oggetti dall’Archivio Storico: tra questi, la maglia numero 9 portata ai funerali del 1969, una medaglia del torneo a lui intitolato, uno stendardo dei tifosi, un trofeo commemorativo del 1972 e un registro con il gol segnato al Vicenza. Un tributo sentito all’indimenticabile attaccante giallorosso. (asroma.com)

Ore 8:30 – Bove spera nel ritorno in campo

Edoardo Bove vuole tornare a giocare, ma dovrà attendere l’ok medico definitivo: il defibrillatore sottocutaneo impiantato gli impedisce di scendere in campo in Italia. I test ad Ancona con il prof. Dello Russo sono incoraggianti e il via libera potrebbe arrivare già il prossimo mese. Tre gli scenari: prestito all’estero, permanenza a Roma o ritorno a Firenze. La Roma lascerà piena libertà al ragazzo, che resta in contatto costante con compagni e staff. (Gazzetta dello Sport)

