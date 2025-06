FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 29 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Totti: “La Champions deve essere l’obiettivo”

Francesco Totti commenta la nuova Roma di Gasperini: “Mi auguro che il prossimo anno sia importante. L’obiettivo dev’essere tornare in Champions, ma serve costruire domenica dopo domenica”. E su Ranieri: “Ha rinunciato alla Nazionale per la Roma, una garanzia per tutti noi tifosi”. (Il Messaggero)

Ore 10:25 – Striscione per il figlio di Svilar

Bel gesto di alcuni tifosi della Roma, i quali nella notte si sono recati al Colosseo e hanno esposto uno striscione per il figlio di Mile Svilar: “Benvenuto Lio-Mile”, la dedica al bambino nato appena cinque giorni fa. Il portiere ha particolarmente apprezzato quanto fatto dai romanisti e li ha ringraziati tramite una storia su Instagram: “Grazie di cuore”.

Ore 10:10 – Candela: “Questa Roma può costruire qualcosa di grande”

Vincent Candela promuove il nuovo corso giallorosso: “Ranieri, Gasperini e Massara sono lo zoccolo duro per un progetto serio. Mi entusiasmano”. L’ex terzino indica la strada: “Servono tre rinforzi importanti e fiducia a Dovbyk”. Nessun dubbio su Dybala e Pellegrini: “Patrimonio e simbolo della Roma”. E su Soulé: “Con Gasperini può esplodere”. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – Paredes festeggia con la torta del Boca

Leandro Paredes compie oggi 31 anni. Il centrocampista argentino ha festeggiato a Buenos Aires con i familiari e gli amici più stretti, ma a rubare la scena è stato un grande indizio sul futuro. Il classe ’94 ha infatti spento le candeline su una torta completamente a tema Boca Juniors.

Ore 8:35 – Zalewski: “La Roma resterà sempre dentro di me”

Nicola Zalewski ha raccontato la sua nuova vita all’Inter e il legame con la Roma: “Appena arrivato ad Appiano ho sentito qualcosa di speciale. Il mio riscatto? Merito della duttilità”. Poi l’emozione: “Mourinho mi è stato vicino quando è morto mio padre, e non parlo di calcio. La Roma? È parte di me, per sempre”. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…