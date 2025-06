Fair Play Finanziario Roma: possibile bonus da 10 milioni grazie al contenzioso Lega-IMG. Ma da Trigoria arrivano secche smentite

A pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio 2024-2025, arriva una novità rilevante sul fronte Fair Play Finanziario per la Roma. Come rivelato da Paolo Assogna su Manà Manà Sport, il club giallorosso deve colmare un gap da 18 milioni di euro entro il 30 giugno, data cruciale per evitare sanzioni UEFA.

La cifra potrà essere raggiunta con le cessioni, ma non solo. A offrire una potenziale via d’uscita c’è anche un contenzioso tra la Lega Serie A e IMG, la società che gestisce i diritti televisivi internazionali del campionato italiano.

Se la disputa si risolvesse in tempi utili, la Lega potrebbe ridistribuire ai club un extra ricavo e la Roma incasserebbe circa 10 milioni. Un’entrata inaspettata che, se confermata, permetterebbe di coprire oltre metà del fabbisogno immediato.

AGGIORNAMENTO – In merito all’indiscrezione data al giornalista Paolo Assogna di Sky Sport in queste ore, da Trigoria sono arrivate subito secche smentite su eventuali introiti derivanti da un contenzioso per i diritti tv tra Lega Serie A e IMG.