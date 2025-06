CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 29 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Obiettivo Laurienté, costa 20 milioni

Gli occhi della Roma sono su Armand Laurienté (26) del Sassuolo. Il francese vorrebbe fare il grande salto e il club neroverde lo valuta 20 milioni, considerando pure il contratto in scadenza nel 2027, mentre il giocatore chiede uno stipendio di poco superiore a 1,5 milioni a stagione. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – O’Riley-Roma, trattative avviate da giorni

Roma e Brighton hanno avviato da giorni le trattative per la cessione di Matt O’Riley (24) e il punto di caduta per l’accordo finale potrebbe essere una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – Pagano vicino al Bari

La Roma si prepara a una piccola ma preziosa plusvalenza: Riccardo Pagano (20) è vicino al trasferimento al Bari…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Abraham-Zenit, affare arenato

L’offerta di 20 milioni di euro per Abraham (27) da parte dello Zenit aveva soddisfatto la Roma ma non ha fatto breccia nel cuore del calciatore, che nonostante il contratto da 5 milioni proposto dai russi ha fatto subito sapere di non essere interessato. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…