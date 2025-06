Calciomercato Roma, Abraham va al Besiktas: operazione da 20 milioni di euro

La Roma e il Besiktas hanno trovato l’accordo per l’acquisto di Tammy Abraham a titolo definitivo. A riportarlo è Fabrizio Romano che sul suo profilo X ha confermato che i due club hanno trovato l’intesa giusta per sbloccare la trattativa.

Anche il calciatore ha dato l’ok al trasferimento in Turchia. La cifra dell’affare si aggira intorno a 20 milioni di euro. L’attaccante inglese aveva appena terminato l’avventura in prestito al Milan e adesso è pronto a salutare definitivamente la Capitale per volare in Turchia e prendere il posto di Ciro Immobile.

L’operazione permette alla Roma permette alla Roma di guadagnare altri 8 milioni per le plusvalenze, abbassando così la cifra necessaria per rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

🚨🦅 EXCLUSIVE: Besiktas reach verbal agreement to sign Tammy Abraham on permanent deal from AS Roma, here we go!

Transfer fee around €20m. Abraham has accepted the destination. Time for paperwork between clubs.

Tanmy, set to fly to Turkey. ⚪️⚫️✈️ pic.twitter.com/2IX0Rce53f

