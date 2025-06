Roma, sprint finale per le plusvalenze: Abraham al Besiktas, via anche i giovani

A poche ore dalla chiusura del bilancio 2024-25, la Roma ha accelerato con forza sul fronte plusvalenze per rientrare nei parametri UEFA. Il direttore sportivo Massara ha messo in moto una vera e propria corsa contro il tempo, sbloccando trattative in uscita che sembravano arenate.

Il colpo più pesante è la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, che verserà 20 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante inglese. L’operazione garantisce alla Roma una plusvalenza da 8 milioni e il taglio di un ingaggio pesante da 5 milioni netti l’anno. A completare il pacchetto, c’è anche il via libera imminente alla partenza di Leandro Paredes: il Boca Juniors è pronto a pagare i 3,5 milioni della clausola, generando un’ulteriore plusvalenza da circa 2 milioni.

Ma il tesoro arriva dal vivaio. Per evitare sanzioni peggiori, la Roma sembra decisa a sacrificare almeno due talenti del settore giovanile. In uscita ci sono Riccardo Pagano, ad un passo dal Bari per circa 2 milioni di euro, e Luigi Cherubini, nel mirino del Sassuolo, che potrebbe spendere circa 5 milioni.

In bilico anche Alessandro Romano, giovane centrocampista svizzero fresco di rinnovo con i giallorossi: il mancino piace a Gasperini e la Roma vorrebbe tenerlo, ma il Torino sembra disposto a fare sul serio, mettendo sul piatto 7 milioni di euro per un pacchetto che ricomprenderebbe anche il giovane Terlizzi.

Altri nomi finiti sul mercato sono Mannini, Graziani, Darboe (seguito da Cremonese e Pisa) e Oliveras, per i quali potrebbero arrivare nuove offerte last minute. Con queste operazioni, la Roma mira a raggiungere o quantomeno avvicinare il target dei 15 milioni di plusvalenze fissato con la UEFA. In caso contrario scatterebbe una multa proporzionale allo scostamento, ma eviterebbe conseguenze peggiori come restrizioni sulla lista UEFA o l’esclusione dalle coppe.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gasport / Leggo