FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 20 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Dovbyk compie 28 anni, gli auguri della Roma

Oggi Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, compie 28 anni. Il club giallorosso ha voluto fargli i suoi auguri con un post sui social.

Ore 8:20 – Massara e Ranieri incontrano il presidente Samp

Ieri nel quartier generale della Roma che ha ospitato la Samp, i dirigenti giallorossi Claudio Ranieri e Frederic Massara hanno incontrato il presidente dei doriani Matteo Manfredi e Andrea Mancini, responsabile dell’aria tecnica. (Corsport)

IN AGGIORNAMENTO…