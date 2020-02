Florenzi, altro stop col Valencia: colpa della…varicella

NOTIZIE AS ROMA ULTIME – Alessandro Florenzi si deve fermare per colpa della varicella. A comunicarlo è il Valencia attraverso un comunicato ufficiale.

L’esterno giallorosso, trasferitosi al club spagnolo con la formula del prestito, non ha cominciato benissimo la sua avventura nella Liga avendo rimediato un rosso nel pesante 3 a 0 incassato in casa del Granada.

Ora per Florenzi arriva quest’altra brutta notizia: la varicella in forma adulta che gli è stata diagnosticata lo costringerà a fermarsi per qualche giorno.