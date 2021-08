Florenzi, braccio di ferro Roma-Milan sulla formula del trasferimento. L’agente media, domani giornata decisiva

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue la trattativa tra la Roma e il Milan per Alessandro Florenzi. Il braccio di ferro tra i due club sulla formula dell’eventuale trasferimento del terzino però va avanti di pari passo.

Oggi ci sono stati nuovi contatti tra l’agente del calciatore Alessandro Lucci e la dirigenza rossonera, l’accordo con il Milan è totale. Ora però il procuratore sta cercando di mediare tra i due club per riuscire a portarli a un punto di intesa.

I rossoneri vogliono Florenzi in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma pretende l’obbligo. Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio in questi minuti, domani potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro del terzino.

La soluzione infatti dovrebbe arrivare a metà strada: un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo sulla base di risultati sportivi del Milan e/o personali del calciatore. E’ proprio su questi aspetti che i club stanno trattando per trovare una quadra. Domani se ne saprà di più.