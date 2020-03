Florenzi e Schick, Nzonzi e Olsen: il ritorno della marea di prestiti

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Il prossimo calciomercato sarà in tono minore e costringerà molte società a sfruttare al massimo le risorse in rosa, compresi i ritorni dei prestiti. La Roma, in questo senso, avrà molte questioni da risolvere e alcune coinvolgono nomi (e ingaggi) pesanti.

La situazione più spinosa riguarda Alessandro Florenzi. Ci sono pochi dubbi sul suo ritorno a Trigoria, molti di più sul fatto che possa rimanere. Ha un ingaggio pesante e già a gennaio lo avevano cercato Atalanta e Fiorentina: quest’ultima potrebbe tornare alla carica.

Molto complicato invece sarà piazzare Nzonzi, alla luce dell’ingaggio alto e dell’età (32 anni a dicembre). Capitolo Schick: fino a qualche settimana fa il Lipsia era convinto di spendere 29 milioni per riscattarlo, ma con il mercato stravolto cercherà di ottenere uno sconto, sul quale la Roma è rigida. Il 30 giugno scadrà anche il prestito di Olsen al Cagliari e probabilmente si cercherà una nuova sistemazione per lo svedese.

In sospeso il trasferimento al Sassuolo di Defrel, ma nella trattativa potrebbe rientrare Frattesi. Altri giocatori che potrebbero rientrare alla base sono Coric, Antonucci, Celar e Karsdorp: quest’ultimo sembra andare verso una permanenza al Feyenoord, disposto a comprarlo.

(Corriere della Sera, G. Piacentini)