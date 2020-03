Pallotta ora perde soci, ma in attesa di Friedkin copre la ricapitalizzazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jim Pallotta ha un piano per mandare avanti la Roma, in attesa che si sblocchi la trattativa con Friedkin o che si presenti un nuovo compratore.

Nei prossimi mesi metterà altri quaranta milioni per garantire l’aumento di capitale, intanto cerca nuovi soci per colmare le uscite. Quella più sicura sembra di Starwood, la catena alberghiera americana, interessata in particolare allo sviluppo del Business park legato allo stadio.

L’impiego immobiliare Usa soffre da un po’ e il socio di Pallotta è andato oltre l’orizzonte temporale delle politiche di investimento. Otto anni sono tanti e c’è stato anche qualche cambiamento nel management. Non ci sono tempi stretti per fare la seconda parte della ricapitalizzazione, ma Pallotta ha assicurato ai suoi avvocati che è pronto a farlo, di sicuro entro la fine dell’anno.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)