Lipsia su Schick e Fienga li gela: vuole 29 milioni

AS ROMA CALCIO MERCATO – Ventinove milioni. Non un euro di meno. La Roma intende rispettare il contratto stipulato la scorsa estate con il Lipsia, che prevede un’opzione per l’acquisto definitivo di Patrik Schick a 28 milioni più uno di bonus in caso di qualificazione in Champions.

“Se la Roma vuole vendere Patrik, dovrà abbassare il prezzo del cartellino” ha detto Paska, l’agente del ceco. Già, ma la Roma non intende venderlo.

L’emergenza Coronavirus congelerà il mercato e alla Roma il ritorno di Schick, un attaccante del 1996 rigenerato da una buona stagione, non costerebbe nulla.

(Corriere dello Sport, R. Maida)