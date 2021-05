FLORENZI: “Mourinho alla Roma è una boccata d’ossigeno. Spero di festeggiare al Circo Massimo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alessandro Florenzi parla alla Gazzetta dello Sport della sua avventura nel PSG, dell’arrivo di Mourinho alla Roma e del suo possibile ritorno a Trigoria a fine stagione.

Queste le sue parole sull‘esperienza al Paris Saint-Germain: “Sono stati mesi vissuti pienamente. Era quello che cercavo: una nuova esperienza, in un nuovo Paese, con una nuova lingua e un nuovo spogliatoio in cui integrarmi. Mi hanno aiutato compagni che conoscevo dai tempi della Roma, come Marquinhos e Paredes. E ovviamente Marco Verratti che conosco anche grazie alla Nazionale. E’ un’esperienza bella. Per il futuro vediamo cosa succederà”.

Sulla stagione vissuta in serie A: “E’ stata molto interessante perché dopo nove anni c’è una nuova regina. E bisogna fare i complimenti all’Inter e a Conte per il lavoro che è stato fatto. Tutto però rimane aperto per i posti in Champions. Insomma, la Serie A la seguo sempre da appassionato e da tifoso, perché resto della Roma: questo nessuno me lo potrà mai togliere“.

Sull’arrivo di Mourinho: “Innanzitutto credo che sia una vera boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Arriva forse uno dei tecnici con più grande personalità e carisma, che sa e può gestire il contesto romano che si sa, e io lo so in primis, non è proprio dei più facili. Mi auguro che Mourinho possa fare davvero bene. Se si potrà puntare allo scudetto? Per lo meno lo spero, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo…”.

Radio mercato accosta Florenzi all’Inter di Conte nonostante il giocatore sia sotto contratto con la Roma fino al 2023, e possa essere riscattato dal Psg. Florenzi commenta così: “Ovviamente fa piacere essere accostato a una grande squadra come l’Inter, ma di solito non faccio attenzione alle voci di mercato, a quello che dice la gente o a ciò che scrivono i giornali. Preferisco i fatti alle parole, lavorare sul campo, e pure fuori per migliorare tutti gli aspetti indispensabili alla vita di un giocatore, dall’alimentazione al riposo. Comunque, sto vivendo l’esperienza parigina intensamente. Insomma, zero chiacchiere. Tutte le mie energie sono investite nella causa del Psg. Quindi voglio solo dare il massimo. Il resto si vedrà”.

Fonte: Gazzetta dello Sport