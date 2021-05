SOLSKJAER: “Deluso per le tante occasioni concesse. Mi aspettavo una partita aperta, poteva finire 6 a 6”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils ai microfoni di Sky Sport:

SOLSKJAER A SKY SPORT

“Sono già arrivato in una finale col Molde, ma sono orgoglioso di far parte di questo club e lo sono ogni giorno anche i giocatori. Il mio lavoro è quello di conquistare trofei per questo club. Non vediamo l’ora di affrontare la finale contro un grande Villarreal”.

SOLSKJAER IN CONFERENZA STAMPA

“Sono deluso per aver concesso così tante occasioni, sapevo che avrebbero fatto bene e che sarebbe stata una partita aperta perché loro dovevano fare tanti gol. Poteva finire benissimo con 6 gol segnati ciascuno, dobbiamo giocare meglio di così ma siamo qui perché abbiamo segnato tanto”.