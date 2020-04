Florenzi torna ma andrà via

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA NEWS – A fare le spese del Coronavirus potrebbe essere anche Alessandro Florenzi. Il classe 1991 al termine della finestra invernale è volato in Spagna per cercare di non perdere l’Europeo – ora rinviato al 2021 – tentando di rilanciarsi con la maglia del Valencia.

La sua esperienza in terra iberica non è stata fortunata, con la varicella che lo ha tenuto quasi sempre lontano dal campo, facendogli racimolare soltanto 210 minuti. Il contratto di cessione non prevede alcun diritto di riscatto e il Valencia, non in ottime condizioni finanziarie, non lo tratterrà.

Di sicuro l’esterno di Vitinia farà ritorno a Roma, ma appare improbabile una sua permanenza nella Capitale: c’è un nuovo-vecchio Europeo da conquistare.

(Il Tempo, F. Biafora)