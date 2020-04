Gasport: “Resta Pallotta? Zaniolo e Pellegrini tornano in bilico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pallotta non vende. A queste condizioni, con la Roma che ha perso almeno 100 milioni del valore precedente e con l’impossibilità di veder effettuata una plusvalenza, il bostoniano non ha intenzione di cedere il club a Friedkin.

Ma questa situazione, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), lascia la Roma in una situazione di totale incertezza per quanto riguarda il prossimo mercato estivo, che senza il passaggio di consegne a Firedkin dovrà essere coperto in prima persona da Pallotta.

E a quel punto, scrive il quotidiano, potrebbe succedere di tutto. Anche che che il presidente della Roma decida di sacrificare i suoi due gioielli, Zaniolo e Pellegrini, in nome del bilancio. I conti, del resto, devono tornare e se la proiezione della Roma pre-crisi era di un -110, oggi si rischia di sprofondare a -140.

Ecco che allora i due calciatori che potrebbero generare plusvalenze tali da sistemare le cose tornano in bilico. Con Friedkin, scrive la Gazzetta, i due invece sarebbero rimasti al sicuro in giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport