Roma, occhio allo scambio: Perotti al Genoa per avere Pinamonti

CALCIOMERCATO ROMA PINAMONTI – Il prossimo mercato sarà fortemente influenzato dagli effetti negativi del Coronavirus sul calcio. Gireranno pochi soldi e il calciomercato sarà basato principalmente sugli scambi. E la Roma lavora a uno di questi.

Petrachi, riferisce oggi il quotidiano “Il Romanista” (P. Torri) ha nel mirino Andrea Pinamonti, centravanti del Genoa su cui l‘Inter vanta ancora un diritto di riacquisto. Il giovane attaccante piace molto al direttore sportivo giallorosso e vorrebbe farne il prossimo vice-Dzeko.

Per portarlo a Trigoria si sta pensando a uno scambio con i liguri, a cui finirebbe Diego Perotti, più un conguaglio di 10-15 milioni. L’argentino è uno di quei giocatori in uscita dalla Roma e se accettasse la destinazione l’affare si potrebbe davvero fare, anche se sarebbe da risolvere il nodo ingaggio visto che il Monito guadagna circa 3 milioni e i liguri non potrebbero permettersi uno stipendio del genere.

Fonte: Il Romanista