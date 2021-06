Florenzi, Under e Olsen in vendita: così la Roma cerca 30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, avendo necessità di investire sul mercato, sta cercando divorzi “convenienti”, sfruttando l’occasione della vetrina europea, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Il primo obiettivo è chiaro: Granit Xhaka, 28 anni, centrocampista svizzero dell’Arsenal, per cui la trattativa è in corso già da giorni. Per stringere in fretta, però, c’è bisogno di un tesoretto. L’occasione offerta dall’Europeo è quindi da non perdere, soprattutto per quei calciatori che la dirigenza ha intenzione di cedere.

Parliamo di Robin Olsen, Alessandro Florenzi e Cengiz Under. Il primo è rientrato dal prestito all’Everton che ha deciso di non riscattarlo, il secondo è di ritorno dal Psg, mentre il terzo rientra dal prestito al Leicester. La Roma vorrebbe ottenere dal terzetto almeno 30 milioni (5 più 10 più 15), a cui aggiungere anche quei 7-8 che potrebbero arrivare dal Rennes per Nzonzi.

C’è bisogno di soldi per convincere l’Arsenal, dopo che ha rifiutato una prima offerta di 15 milioni. La Roma ha anche da giocarsi la carta della volontà del giocatore, che è quella di trasferirsi alla corte di Mourinho, con cui ha già avuto dei contatti informali, per questo la definizione dell’accordo con il centrocampista non sarà affatto un problema. Si parla di un quadriennale da circa 2.5 milioni, più ricchi bonus.

Non tutto il tesoretto, comunque, verrebbe speso per Xhaka: se per la porta la trattativa è con Rui Patricio, in attacco occhio ad Azmoun dello Zenit San Pietroburgo.

