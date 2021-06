L’ultima di Lotito: «Salvo il Flaminio»

ALTRE NOTIZIE – La Lazio sale al Campidoglio, il presidente Lotito apre allo Stadio Flaminio, scrive oggi Il Tempo (S. Pieretti). È un giorno di festa, si celebra la promozione in serie A delle ragazze allenate da Carolina Morace. Ma l’incontro con la sindaca è anche l’occasione per tornare a parlare dello stadio.

«La città di Roma e la Lazio meritano di avere uno stadio» afferma il numero uno biancoceleste uscendo dalla sala della Protomoteca, ma il traguardo è lontano; la Roma ha bloccato l’iter per Tor di Valle, la Lazio – dopo aver sviluppato l’ambizioso piano per lo Stadio Delle Aquile pianificato sulla Tiberina – ha temporeggiato in attesa di tempi migliori: il progetto del lazialissimo architetto Alfonso Mercurio è rimasto in un cassetto.

Nella giornata di ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito ha riaperto sorprendentemente il discorso sullo Stadio Flaminio; le criticità sono moltissime, l’impianto costruito dall’architetto Nervi in occasione delle Olimpiadi di Roma – e inaugurato nel marzo del 1959 – è in condizioni critiche, servirebbe un mecenate per riqualificarlo.

«Stadio Flaminio? Prima di tutto bisognerebbe mettersi d’accordo – afferma il Presidente della Lazio – è interesse della città ottenere certi risultati: vorrei che Roma migliorasse costantemente, e vorrei che lo facesse anche grazie alla Lazio». Intento nobile, fin anche ambizioso considerando le numerose persone coinvolte che dovrebbero mettersi d’accordo approvando un progetto comune. «Quando mi prendo un impegno, sono abituato a rispettarlo – continua il Presidente Lotito – se ci fosse la possibilità di sviluppare un progetto, sarei pronto ad aiutare il Comune di Roma. Tuttavia vanno fatte delle valutazioni, e poi si vedrà. Il Flaminio attualmente non è uno stadio a norma UEFA. La copertura si può fare? E i parcheggi? Comunque, ci sederemo al tavolo con la sindaca per parlare di tutti i temi: la Città ha bisogno di aiuto e noi siamo disponibili. Poi vedremo cosa succederà».

«Penso che la Città di Roma abbia bisogno di uno stadio di riferimento per la Lazio – ha concluso Lotito – adesso siamo a disposizione. Deve essere uno stadio vissuto da tutti, un punto di ritrovo e un motivo di orgoglio per i laziali».

Fonte: Il Tempo