Rui Patricio, Xhaka, Belotti: prende forma la nuova Roma di Mou

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Josè Mourinho va di corsa. L’allenatore portoghese, che ha già inviato alla squadra il piano di allenamenti per le vacanze ai propri calciatori, ha dato l’ok a Tiago Pinto per chiudere i tre rinforzi a cui il gm sta lavorando ormai da giorni.

Il primo è Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell‘Arsenal che nella testa di Mou diventerà il faro della mediana giallorossa: fisico, testa, personalità da vendere, sarà lui l’uomo che dovrà prendere in mano la squadra. Xhaka dovrebbe diventare giallorosso a breve per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni, e sarà con ogni probabilità il primo acquisto dell’era Mourino-Friedkin.

Per la porta invece si fa strada a larghi passi il nome di Rui Patricio: 33 anni, il portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese è un uomo di fiducia dello Special One, che lo ha segnalato a Tiago Pinto. Si può prendere per una cifra intorno ai 7-8 milioni, e la trattativa con i giallorossi è ben avviata.

Più complicato sarà invece arrivare a dama con Andrea Belotti, altro giocatore cercato dalla Roma che ha ricevuto l’ok di Mou: Cairo continua a sparare alto, mentre Pinto non è andato oltre i 15 milioni più bonus. La sensazione è che la trattativa non si concluderà a breve. Ecco perchè in attacco si tengono vive anche altre piste, su tutte quelle di Azmoun dello Zenit, un profilo che sembra piacere parecchio a Trigoria.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Tempo / Il Messaggero